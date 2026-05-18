Ngành tái chế vàng bùng nổ ở Trung Quốc (Ảnh: VCG).

Theo một báo cáo được nền tảng theo dõi dữ liệu doanh nghiệp Trung Quốc Qichacha công bố cuối tuần qua, số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực tái chế vàng ở nước này, bao gồm các công ty mua lại vàng thỏi cùng đồ trang sức rồi bán lại, đã tăng vọt 78,74% vào năm 2025 so với một năm trước đó, lên mức 740 doanh nghiệp.

Hơn một nửa số công ty liên quan đến tái chế vàng hiện có của Trung Quốc được thành lập trong vòng 3 năm trở lại đây, trong đó các công ty có tuổi đời dưới một năm chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 30%.

Xét theo khu vực, các công ty này tập trung dày đặc ở miền Nam và miền Đông Trung Quốc. Miền Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất với 35,39%, tiếp theo là miền Đông với 29,43%, điều mà tác giả báo cáo lý giải là do "thị trường tiêu thụ vàng nội địa sôi động cùng mạng lưới phân phối và giao dịch phát triển tốt”.

Điều đó đánh dấu mức mở rộng hàng năm nhanh nhất trong 10 năm qua, một sự tăng trưởng có thể gọi là "bùng nổ".

Động lực này vẫn tiếp tục kéo dài sang năm nay. Trong vòng chưa đầy 5 tháng, đã có thêm 488 doanh nghiệp liên quan đến tái chế vàng đăng ký.

Sự bùng nổ diễn ra trong bối cảnh giá vàng tăng cao chưa từng thấy kể từ năm ngoái, được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị gia tăng và xu hướng phi đô la hóa rộng lớn hơn. Giá vàng giao ngay đã chạm mức cao kỷ lục gần 5.600 USD/ounce vào cuối tháng 1 trước khi quay đầu giảm do những biến động gần đây.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bổ sung 260.000 ounce vàng vào kho dự trữ của mình trong tháng Tư, đánh dấu tháng mua vào thứ 18 liên tiếp và là mức tăng trong một tháng lớn nhất kể từ tháng 1/2025.

Sự tích lũy liên tục này phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn của các ngân hàng trung ương toàn cầu nhằm củng cố lượng vàng nắm giữ ở mức giá thấp hơn, khi tình trạng bất ổn địa chính trị ở Trung Đông thúc đẩy một số nhà đầu tư bán tài sản để thanh khoản.

Theo dữ liệu được Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước công bố đầu tháng này, tổng dự trữ vàng của Trung Quốc đạt 74,6 triệu ounce vào cuối tháng 4.

Mặc dù các ngân hàng trung ương thường không ưu tiên lợi nhuận đầu tư, nhưng chi phí vẫn ảnh hưởng đến các quyết định phân bổ tài sản của họ. Trong khi một số nhà đầu tư thanh lý các vị thế vàng của họ, nhiều ngân hàng trung ương đã tận dụng đợt giảm giá này để gia tăng lượng mua vào.

Theo một báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã thực hiện mua ròng 244 tấn vàng trong quý đầu tiên năm nay, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái và duy trì lực mua ở mức trên trung bình quý của 5 năm qua.