Mỹ, Trung Quốc đạt thỏa thuận giảm thuế

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/5 cho biết, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý thành lập một Hội đồng Thương mại để thảo luận về các vấn đề, bao gồm giảm thuế, đầu tư và thương mại song phương.

"Hai bên sẽ thảo luận về các vấn đề bao gồm giảm thuế đối với các sản phẩm liên quan thông qua Hội đồng Thương mại, và đã đồng ý về mặt nguyên tắc việc giảm thuế đối với các sản phẩm có quy mô tương đương mà mỗi bên cùng quan tâm", người phát ngôn nói.

Tuy nhiên, tuyên bố không chỉ rõ các sản phẩm nào sẽ được giảm thuế.

Người phát ngôn cho biết thêm, 2 bên đã đạt được các thỏa thuận liên quan đến việc Trung Quốc mua máy bay từ Mỹ, cũng như việc Washington đảm bảo cung cấp động cơ và linh kiện máy bay cho Bắc Kinh, đồng thời đồng ý tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực liên quan.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc.

Trước đó, ông Trump nói rằng Trung Quốc đồng ý mua 200 máy bay Boeing cùng các động cơ từ tập đoàn General Electric của Mỹ.

Bắc Kinh cho biết, 2 bên cũng đồng ý thúc đẩy mở rộng thương mại 2 chiều, bao gồm cả các sản phẩm nông nghiệp, thông qua các thỏa thuận như cùng giảm thuế đối với các sản phẩm trong một phạm vi nhất định.

Cả hai bên sẽ giải quyết hoặc thúc đẩy đáng kể việc giải quyết một số hàng rào phi thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp và các vấn đề tiếp cận thị trường.

Phía Mỹ sẽ "tích cực" thúc đẩy giải quyết các mối quan ngại lâu nay của Trung Quốc liên quan đến việc tự động tạm giữ các sản phẩm sữa và thủy sản, việc xuất khẩu cây cảnh trồng trên giá thể (bonsai) sang Washington, và việc công nhận vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm ở Sơn Đông.

"Trung Quốc cũng sẽ tích cực thúc đẩy giải quyết các mối quan ngại của Mỹ liên quan đến việc đăng ký các cơ sở chăn nuôi bò và xuất khẩu thịt gia cầm từ một số bang nhất định sang Trung Quốc", tuyên bố viết.

Đội ngũ kinh tế và thương mại của 2 nước đã gặp nhau tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày 13/5, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Viện Kinh tế Quốc tế Paterson, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, hiện tại, mức thuế trung bình của Mỹ đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc ở mức 47,5% và bao phủ tất cả các loại hàng hóa.

Thuế trung bình của Trung Quốc đối với hàng xuất khẩu của Mỹ là 31,9% và bao phủ tất cả các loại hàng hóa.