Kinh tế Mỹ tăng vượt dự báo dù nỗi lo suy thoái vẫn còn

Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố báo cáo số liệu GDP quý IV/2022 cho biết, tổng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong quý IV vừa qua tăng 2,9% so với cùng kỳ hàng năm, cao hơn so với con số dự báo 2,8% của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng này giảm nhẹ so với con số 3,2% trong quý III trước đó.

Thị trường chứng khoán phản ứng trái chiều sau báo cáo này trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc nhích cao hơn.

Bất chấp dữ liệu kinh tế khá khả quan hơn, hầu hết nhà kinh tế đều cho rằng khả năng nền kinh tế Mỹ xảy ra suy thoái trong năm nay là rất lớn (Ảnh: Reuters).

Chi tiêu tiêu dùng, chiếm khoảng 68% GDP, tăng 2,1% trong quý IV vừa qua, giảm nhẹ so với mức 2,3% trong quý trước đó, song vẫn tích cực.

Chỉ số lạm phát đã giảm đáng kể vào quý cuối năm sau khi leo lên mức cao nhất trong 41 năm qua. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cũng tăng 3,2%, phù hợp với dự đoán của giới phân tích song đã giảm mạnh so với mức 4,8% trong quý III/2022. Lạm phát lõi, không bao gồm biến động của giá lương thực và thực phẩm, cũng tăng ở mức 3,9%, giảm so với mức 4,7% trước đó.

Mặc dù các chỉ số lạm phát cho thấy mức tăng của giá cả đang giảm dần nhưng con số này vẫn cao hơn so với mục tiêu 2% của Fed.

Cùng với sự thúc đẩy từ chi tiêu tiêu dùng, sự gia tăng trong đầu tư tư nhân, chi tiêu chính phủ và đầu tư cố định phi dân cư cũng đã giúp GDP quý IV/2022 của Mỹ tăng trưởng vượt mức dự báo, bất chấp nỗi lo suy thoái vẫn còn đó.

Đầu tư cố định vào khu dân cư giảm 26,7%, phản ánh sự sụt giảm mạnh về nhà ở. Cùng với sự sụt giảm 1,3% trong lĩnh vực xuất khẩu, đây là 2 lực cản đối với GDP của Mỹ. Riêng sự sụt giảm trong lĩnh vực nhà ở đã làm giảm 1,3 điểm phần trăm của GDP.

Chi tiêu chính phủ liên bang tăng 6,2% phần lớn do chi tiêu phi quốc phòng tăng 11,2%, trong khi chi tiêu của các bang và địa phương cũng tăng 2,3%. Tổng chi tiêu chính phủ đã đóng góp 0,64 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP.

Ông Andrew Hunter, chuyên gia kinh tế cấp cao về Mỹ tại Capital Economics, cho rằng những số liệu tăng trưởng đang làm nản lòng, và dữ liệu hàng tháng đang cho thấy nền kinh tế đang mất đà khi bước vào quý IV. "Chúng tôi vẫn cho rằng tác động muộn của việc tăng lãi suất sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái nhẹ trong nửa đầu năm nay", ông khẳng định.

Ông Jim Baird, giám đốc đầu tư tại Plante Moran Financial Advisors, cho biết: "Nền kinh tế không yếu trong nửa đầu năm 2022 như báo cáo GDP dự đoán nhưng nó cũng không mạnh như dữ liệu GDP quý IV công bố".

Theo ông, mặc dù nền kinh tế vẫn đứng vững nhờ chi tiêu tiêu dùng ổn định song vẫn dễ bị suy thoái trong các quý tới.

Một báo cáo khác cho thấy, thị trường lao động vẫn mạnh mẽ. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm 6.000 đơn, xuống còn 186.000 đơn, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2022 và thấp hơn nhiều so với ước tính 205.000 đơn của Dow Jones.

Nhưng bất chấp dữ liệu kinh tế khá khả quan hơn, hầu hết nhà kinh tế đều cho rằng khả năng nền kinh tế Mỹ xảy ra suy thoái trong năm nay là rất lớn.