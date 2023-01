Mỹ báo tin vui về lạm phát

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 12/2022 đã giảm 0,1%, tương đương mức dự báo của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát. Đây là mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 4/2020, thời điểm phong tỏa do dịch Covid-19.

Dù vậy, tính theo hàng năm, CPI toàn phần vẫn tăng 6,5% so với năm trước, cho thấy gánh nặng chi phí sinh hoạt gia tăng vẫn dai dẳng. Tuy nhiên, mức tăng hàng năm này vẫn nhỏ nhất kể từ tháng 10/2021.

CPI toàn phần và CPI lõi của Mỹ đều đã hạ nhiệt trong tháng qua (Biểu đồ: CNBC)

Lạm phát lõi, loại trừ biến động giá lương thực và năng lượng, tăng ở mức 0,3%, phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế. So với một năm trước, CPI lõi tăng 5,7%, đúng như dự báo.

Giá xăng giảm mạnh là yếu tố chính khiến lạm phát hạ nhiệt theo tháng. Giá xăng bán lẻ ở Mỹ đã giảm 9,4% trong tháng qua và giảm 1,5% so với một năm trước đó sau khi tăng vượt mốc 5 USD/gallon vào giữa năm 2022.

Giá dầu nhiên liệu cũng giảm 16,6% trong tháng, góp phần giúp chỉ số giá năng lượng giảm 4,5%.

Giá lương thực tăng 0,3% trong tháng 12/2022 và hiện cao hơn 7,5% so với một năm trước. Giá lương thực chiếm 1/3 tổng chỉ số giá CPI.

Giá xe đã qua sử dụng, một thành tố gây lạm phát, đã giảm 2,5% trong tháng và hiện giảm 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dịch vụ chăm sóc y tế tăng 0,1% sau khi giảm trong 2 tháng liên tiếp, trong khi giá hàng may mặc tăng 0,5% và dịch vụ vận tải tăng 0,2%, cao hơn 14,6% so với một năm trước. Tuy nhiên, giá vé máy bay đã giảm 3,1% trong tháng mặc dù vẫn tăng 28,5% so với một năm trước.

Dù đã liên tục hạ nhiệt trong những tháng gần đây song mức tăng của cả CPI toàn phần và CPI lõi hiện vẫn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuy vậy, ông Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng của Moody's Analytics, cho rằng lạm phát đang nhanh chóng được điều chỉnh. Nó đang đi đúng hướng.

Mặc dù Fed thích một thước đo khác để điều chỉnh những thay đổi trong chính sách của mình là hành vi người tiêu dùng, song ngân hàng trung ương Mỹ vẫn thu thập nhiều thông tin để đo lường lạm phát, CPI là một cấu phần trong đó.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn thận trọng cho rằng, sự sụt giảm về chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 12 phần lớn là do giá xăng dầu giảm, do đó có thể không bền vững.

"Chúng tôi biết rằng, chúng ta sẽ không nhận được sự hỗ trợ tương tự từ giá xăng. Vì vậy, đừng mong báo cáo tiếp theo sẽ tốt như báo cáo này", Simona Mocuta, nhà kinh tế trưởng tại State Street Global Advisors nói song vẫn cho rằng xu hướng này đang theo chiều hướng thuận lợi.

Các thị trường vẫn đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Fed trong cuộc chiến chống lạm phát. Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đang cân nhắc xem họ cần phải tăng lãi suất bao nhiêu nữa để làm chậm nền kinh tế và chế ngự lạm phát.

Tính đến thời điểm hiện tại, Fed đã tăng lãi suất 4,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất cho vay chuẩn lên mức cao nhất trong 15 năm qua. Các quan chức Fed cho rằng tỷ lệ này có khả năng vượt quá 5% trước khi họ ngừng lại để xem xét tác động của việc thắt chặt chính sách.

Sau báo cáo CPI này, thị trường kỳ vọng Fed sẽ chỉ tăng lãi suất ở mức 0,25% trong cuộc họp diễn ra vào ngày 1/2 tới. Đây là bước giảm nữa sau mức 0,5% trong tháng 12. Trước đó, Fed đã tăng lãi suất ở mức 0,75% trong 4 lần liên tiếp.

Theo Nhật Linh

Fica.vn/CNBC