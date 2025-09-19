Giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm sau tin Fed hạ lãi suất

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 130-132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn giảm với biên độ tương tự, được niêm yết tại 126,3-129 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đà giảm của giá vàng trong nước chủ yếu do tác động của giá vàng thế giới sau quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ủy ban Thị trường Mở (FOMC) thuộc Fed đã quyết định hạ lãi suất điều hành 0,25%, đưa mức lãi suất quỹ liên bang về phạm vi 4-4,25%. Quyết định này được thị trường vàng quốc tế đón nhận ngay lập tức bằng việc giảm mạnh.

Giá vàng sau đó đã rớt xuống mức 3.645 USD/ounce, giảm 30 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa thuế, phí), giá kim loại quý thế giới tương đương khoảng 116 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng trang sức được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Fed lần đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay, sau khi giữ nguyên chính sách kể từ tháng 12/2024. Năm 2024, Fed hạ lãi suất 3 lần.

Vàng thường trở nên hấp dẫn hơn khi lãi suất giảm. Lợi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội đối với việc nắm giữ tài sản không sinh lãi này.

Dù vậy, từ đầu năm, kim loại quý cũng tăng khoảng 30%. Theo các nhà phân tích, đợt tăng kỷ lục của vàng trong năm nay được củng cố bởi hoạt động mua vào bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, nhu cầu đa dạng hóa khỏi đồng USD.

Nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại, cùng với xu hướng suy yếu chung của đồng bạc xanh cũng góp phần vào đà tăng chóng mặt của kim loại quý. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 39%.

Trong chỉ đạo mới nhất liên quan thị trường vàng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt thị trường ngoại hối và vàng, và sẵn sàng can thiệp để ổn định thị trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết quyết liệt đã có quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước.

Ngân hàng Nhà nước phải tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu…

Nhà điều hành cũng được yêu cầu khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để sớm triển khai trong thực tiễn nhằm phát triển thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.