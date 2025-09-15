Bảo Tín Minh Châu cảnh báo tình trạng lừa đảo khách hàng qua Facebook tích xanh giả

Ngày 13/9, khách hàng tên L.H.N tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội đã giao dịch chuyển gần 400 triệu đồng tiền mua vàng qua một trang Facebook giả mạo thương hiệu Bảo Tín Minh Châu.

Theo trình báo của anh L.H.N, chiều ngày 13/9, sau khi tìm hiểu và lựa chọn các mẫu sản phẩm tương tự vàng ta tại trang mạng Facebook có tên gọi và nội dung, hình ảnh giả mạo Công ty Bảo Tín Minh Châu, anh L.H.N đã thực hiện chuyển tiền gần 400 triệu đồng tới số tài khoản được cung cấp và được hẹn sau 2 ngày nhận vàng.

Ngay sau khi chuyển tiền tới số tài khoản lạ, anh L.H.N thấy có nghi ngờ nên lập tức đi ra quầy giao dịch tại 29 Trần Nhân Tông để hỏi và trình báo với Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đồng thời trình báo cơ quan công an.

Trường hợp của chị P.T.Hồng, ở Hoài Đức, Hà Nội mua vàng qua một trang Facebook giả mạo Bảo Tín Minh Châu. Chị Hồng cho biết ngày 13/9 chị đã chuyển 390 triệu đồng mua 3 lượng vàng vào số tài khoản có tên Công ty TNHH Phú Quý Minh Châu. Sau khi chuyển khoản chị Hồng mới biết bị lừa đảo và đã đến cơ quan công an ở Hoài Đức để trình báo. Chị Hồng thông tin thêm, hiện tại trang mạng đó đã chặn facebook và chị không thể liên lạc được.

Không chỉ vụ việc của anh L.H.N, chị P.T.Hồng, chỉ trong một thời gian ngắn, Bảo Tín Minh Châu đã ghi nhận 10 trường hợp khách hàng bị mắc bẫy các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Thủ đoạn giả mạo

Hiện nay, nhiều fanpage có tích xanh và tài khoản Facebook mạo danh các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu… đăng thông tin khuyến mại tặng vàng không có thật nhằm lừa đảo khách hàng có nhu cầu mua vàng để trục lợi.

Nhiều fanpage có tích xanh và tài khoản Facebook mạo danh Bảo Tín Minh Châu.

Các thủ đoạn giả mạo thường được các đối tượng sử dụng trên không gian mạng, đó là sao chép gần như toàn bộ hình ảnh, nhận diện thông tin, dùng tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, các bài viết tương tự của fanpage chính thống Bảo Tín Minh Châu để đánh lừa khách hàng có nhu cầu mua vàng; gửi đường link, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản nhận quà tặng giả, tổ chức các chương trình khuyến mãi không có thật, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền, đặt cọc.

Bảo Tín Minh Châu khuyến cáo

Trước tình hình thị trường vàng đang biến động mạnh, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, Bảo Tín Minh Châu khuyến cáo khách hàng tuyệt đối cảnh giác khi thực hiện các giao dịch mua bán vàng, nhất là giao dịch qua mạng.

Khách hàng nên giao dịch trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu tại 139 Cầu Giấy hoặc cơ sở 15 - 29 Trần Nhân Tông, Hà Nội hoặc các cơ sở kinh doanh vàng uy tín khác.

Các giao dịch online hay giao dịch trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu đều có hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng chỉ giao dịch khi số tài khoản đúng tên Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Hiện tại, Bảo Tín Minh Châu không giao dịch online vàng miếng và nhẫn tròn trơn, chỉ giao dịch online các sản phẩm trang sức.

Trong trường hợp phát hiện các giao dịch giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo Quý khách cần báo ngay cho cơ quan chức năng, hoặc liên hệ với Bảo Tín Minh Châu qua hotline: 1800 58 58 99 để được hỗ trợ.

Khách liên hệ với Bảo Tín Minh Châu thông qua các nền tảng chính thống sau:

Fanpage chính thức (tích xanh): https://www.facebook.com/baotinminhchau1989/

Hotline: 1800585899

Website: btmc.vn

Zalo: Bảo Tín Minh Châu (tích vàng)

https://zalo.me/1481922482977505620