Khởi tố, bắt tạm giam tổng giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng

Ngày 21/5, Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (mã chứng khoán: HND) cho biết đã nhận được văn bản số 1607/VPCQCSĐT-P3 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng đã công bố quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Theo đó, công ty thống nhất giao ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT, làm người đại diện theo pháp luật thay thế ông Dương Sơn Bá. Ngày bắt đầu có hiệu lực từ 21/5.

Ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc Nhiệt điện Hải Phòng (Ảnh: HND).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, hàng loạt nhà máy lớn như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nhôm, thép và môi trường nằm trong diện phát sinh khí thải, nước thải với quy mô lớn.

Tuy nhiên, dữ liệu môi trường được truyền về cơ quan quản lý là Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa, biến các chỉ số vượt ngưỡng cho phép thành nằm trong ngưỡng an toàn.

Trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Lê Việt Cường - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (mã chứng khoán: QTP); ông Nguyễn Văn Trung - Phó quản đốc phân xưởng vận hành trạm quan trắc và ông Lương Công Bính - chuyên viên Phòng Kỹ thuật và An toàn thuộc Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Theo cơ quan điều tra, các thiết bị quan trắc môi trường được lắp đặt tại các đơn vị xả thải đều được niêm phong và tích hợp hệ thống camera giám sát nhằm đảm bảo dữ liệu không bị can thiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, hàng trăm trạm quan trắc đã bị chỉnh sửa kết quả, thậm chí nhiều hành vi trái phép còn được thực hiện từ xa.

Đáng chú ý, Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập ngày 17/9/2002. Trong đó, Tổng Công ty Phát điện 2 đang nắm giữ 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp, trong khi Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sở hữu 25,97%.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của công ty tăng 83,49 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng tăng 32%. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2025 đạt gần 7.400 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận hơn 413 triệu đồng tiền mặt, 9,25 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và khoảng 932 tỷ đồng tiền cùng các khoản tương đương tiền. Vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm đạt hơn 5.980 tỷ đồng.