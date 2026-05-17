Chủ tịch và tổng giám đốc bị khởi tố, PC1 đang kinh doanh ra sao?

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) vừa công bố thông tin bất thường về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều lãnh đạo doanh nghiệp để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Theo nội dung công bố ngày 16/5, PC1 cho biết danh sách các cá nhân bị khởi tố, tạm giam gồm 7 người, trong có có ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT công ty. Ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1 cũng bị khởi tố.

Hiện, 4 thành viên HĐQT đã bị tạm giam, PC1 quyết định triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông.

Từ cuối tháng 4, PC1 bất ngờ thành tâm điểm khi bị bán tháo, giảm kịch sàn 2 phiên liên tiếp. Giao dịch đột biến của cổ phiếu PC1 diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các tin đồn tiêu cực lan truyền trên mạng xã hội.

Trước biến cố tại công ty này, cơ cấu sở hữu và tình hình kinh doanh được quan tâm.

Ai đang sở hữu PC1?

Theo báo cáo thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 hiện có 29.052 cổ đông. Trong đó, nhà đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng lớn với 83,79% vốn điều lệ, trong khi khối ngoại nắm giữ 16,21%.

Ở nhóm cổ đông lớn, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - là cá nhân duy nhất sở hữu trên 5% vốn. Cụ thể, ông Tuấn đang nắm gần 88 triệu cổ phiếu PC1, tương đương 21,38% vốn điều lệ.

Các thành viên trong gia đình ông Tuấn cũng sở hữu lượng cổ phần đáng kể. Vợ ông, bà Lê Thị Thoi, nắm hơn 7,7 triệu cổ phiếu (1,88%). Con gái là bà Trịnh Khánh Linh đã mua thêm 4 triệu cổ phiếu trong tháng 11/2025, nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 1% vốn. Con trai ông, ông Trịnh Ngọc Anh - hiện giữ vị trí Phó Tổng giám đốc - cũng đang nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp.

Tổng cộng, nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn đang sở hữu khoảng 100 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 24,24% vốn điều lệ.

Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1 - vừa bị khởi tố (Ảnh: PC1)

Đáng chú ý, Công ty Chứng khoán VIX (mã: VIX) từng là cổ đông lớn tại PC1, song đã giảm tỷ lệ sở hữu sau giao dịch bán ra 3 triệu cổ phiếu vào ngày 18/9/2025. Sau giao dịch này, tỷ lệ nắm giữ của VIX giảm từ 5,79% xuống còn 4,95%, tương đương khoảng 17,7 triệu cổ phiếu, qua đó không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

PC1 đang kinh doanh ra sao?

PC1 được biết đến là công ty lớn trong lĩnh vực xây lắp điện. Ghi nhận tại báo cáo thường niên 2025 cho thấy doanh nghiệp này đang thi công nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, từ làm tổng thầu EPC, PC, cấp điện áp 500 KV đến loạt dự án có tính đặc thù cao như trạm Gis, dự án cấp điện ra đảo, dự án cáp ngầm…

Những năm gần đây, doanh nghiệp còn đầu tư vào năng lượng tái tạo. Hiện, công ty đang vận hành 7 nhà máy thủy điện và đang thi công xây dựng 2 nhà máy mới, tổng công suất khoảng 212 MW, tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, PC1 hoạt động cả trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, thông qua sở hữu 57,27% vốn của Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát. Công ty Tấn Phát đang là chủ đầu tư dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng tại xã Quang Trung huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng; quy mô công suất thiết kế là 600.000 tấn/năm.

Công ty còn kinh doanh bất động sản nhà ở, bất động sản khu công nghiệp.

Doanh thu, lợi nhuận PC1 có sự tăng trưởng mạnh từ năm 2024 khi doanh thu vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Năm 2025, doanh thu tiếp đà tăng lên hơn 13.000 tỷ đồng, lợi nhuận thu về 1.356 tỷ đồng.

Công ty vừa tổ chức họp cổ đông thường niên, thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22%.

Lý giải về kế hoạch lợi nhuận suy giảm, lãnh đạo PC1 cho biết nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố. Thứ nhất, mảng năng lượng chịu ảnh hưởng bất lợi từ điều kiện thủy văn, làm giảm hiệu quả hoạt động. Thứ hai, ở mảng khoáng sản, chất lượng quặng năm 2026 dự kiến thấp hơn năm trước, qua đó tác động tiêu cực đến biên lợi nhuận. Ngoài ra, mảng xây lắp đang chịu áp lực chi phí đầu vào gia tăng, trong bối cảnh biến động địa chính trị và mặt bằng lãi suất cao.