Khởi tố Chủ tịch Công ty Xây dựng Điện 2 Nguyễn Chơn Hùng

Ngày 21/5, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự lãnh đạo của doanh nghiệp.

Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan trên địa bàn toàn quốc, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị TV2, và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng.

Ông Nguyễn Chơn Hùng sinh năm 1970, quê Quảng Trị, có trình độ Kỹ sư Cơ khí, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT TV2 từ tháng 6/2022 đến nay.

Bà Bùi Thị Ngọc Lý là Cử nhân kế toán, giữ vị trí Kế toán trưởng TV2 từ tháng 12/2016.

Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 cũng công bố thông tin về việc ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, cùng 6 lãnh đạo khác bị khởi tố để điều tra về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

TV2 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng điện. Việc Chủ tịch HĐQT và Kế toán trưởng công ty bị khởi tố được công bố trong bối cảnh Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án liên quan Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, PC1 và các công ty liên quan.