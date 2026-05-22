Thêm Chủ tịch HĐQT một công ty điện bị khởi tố

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1 (mã chứng khoán: TV1) vừa công bố thông tin bất thường về việc đã nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc đề nghị xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm.

Cụ thể, ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) TV1. Phía doanh nghiệp cho biết đang tiến hành các thủ tục xử lý nhân sự theo quy định nội bộ và sẽ thông báo kết quả về cơ quan điều tra .

Việc khởi tố Chủ tịch TV1 là diễn biến tiếp theo trong quá trình điều tra diện rộng của cơ quan chức năng. Trước đó, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã chứng khoán: TV2) cũng đã công bố việc Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý bị khởi tố bị can.

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1 (Ảnh: TV1).

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, tạm giam hàng loạt lãnh đạo chủ chốt gồm Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn, Tổng giám đốc Vũ Ánh Dương, các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

Theo thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, việc khởi tố các cá nhân tại TV1, TV2 và PC1 thuộc phạm vi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan trên cả nước.