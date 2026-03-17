Khối ngoại gom mạnh VCK và MCH giúp VN Index bứt phá mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 17/3 sớm lan tỏa sắc xanh ngay từ đầu phiên. Nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng dẫn dắt đà tăng của chỉ số, kèm theo đó là các mã thuộc "họ" Vingroup. Đến cuối phiên, VN-Index tăng hơn 17 điểm, đạt 1.710 điểm.

"Ngôi sao" thị trường nằm ở cổ phiếu MCH và VCK khi cả 2 mã này cùng tăng trần và ảnh hưởng mạnh tới chỉ số. Nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng mạnh nhất với cả 2 cổ phiếu này, đạt giá trị 287 tỷ đồng với VCK và 215 tỷ đồng với MCH.

Theo dòng tích cực, nhóm cổ phiếu chứng khoán ngoài VCK tăng trần còn có PSI, TCX. Nhiều mã khác trong nhóm này cũng tăng 4-5%, như VPX, VIX.

Nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục có những diễn biến tiêu cực vào cuối phiên, khi đồng loạt giảm điểm. BSR giảm sàn trong khi nhiều mã khác cũng giảm mạnh như PVD, OIL, PVS, PVC.

Phiên hôm nay, sau khi có tin khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cùng nhiều lãnh đạo khác trong doanh nghiệp này, mã DGC giảm sàn xuống còn 68.800 đồng/đơn vị với khối lượng giao dịch hơn 7,7 triệu cổ phiếu.

Áp lực bán gia tăng khi mã này dư bán giá sàn hơn 12,5 triệu đơn vị vào cuối phiên. Cổ phiếu DGC cũng ảnh hưởng tiêu cực nhất đến diễn biến chỉ số hôm nay, khối ngoại bán ròng gần 27 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng bán mạnh VIC (989 tỷ đồng), BID (102 tỷ đồng), FPT (97 tỷ đồng).