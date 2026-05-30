Kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng Số Vikki

Kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki được thực hiện cho giai đoạn từ 31/12/2015 đến 17/01/2025 - thời điểm trước khi thực hiện Chuyển giao bắt buộc, khi ngân hàng còn hoạt động với tên gọi Ngân hàng TMCP Đông Á. Đây là giai đoạn ngân hàng đối mặt nhiều khó khăn và tồn tại lịch sử trong quá trình tái cơ cấu.

Kết luận thanh tra ghi nhận những nỗ lực của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành mới được bổ nhiệm từ ngày 17-1-2025 đến nay, trong việc duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm thanh khoản, không phải vay bắt buộc từ Ngân hàng Nhà nước, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống.

Hoạt động toàn hệ thống được duy trì thông suốt; công tác xử lý nợ xấu, tái cơ cấu tổ chức, rà soát quy trình nội bộ và phối hợp triển khai phương án Chuyển giao bắt buộc đã đạt những kết quả tích cực, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Ngân hàng Số Vikki.

Bên cạnh đó, Kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại trong công tác quản trị, quản lý rủi ro, cấp tín dụng, kiểm tra sau vay và xử lý nợ xấu trong giai đoạn trước Chuyển giao bắt buộc. Đây là các vấn đề mang tính lịch sử mà Ban lãnh đạo Ngân hàng Số Vikki sẽ tiếp tục tập trung xử lý quyết liệt, đồng bộ và theo lộ trình rõ ràng.

Trong giai đoạn mới, Ngân hàng Số Vikki tiếp tục ưu tiên củng cố quản trị, kiểm soát rủi ro, xử lý các tồn tại lịch sử và nâng cao nền tảng hoạt động an toàn, minh bạch, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại và hiệu quả.