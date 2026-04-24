Dong A Bank và loạt doanh nghiệp “hồi sinh thần kỳ” khi về với HDBank

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, AHLĐ - GS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo - Nhà đầu tư chiến lược, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank - đã chia sẻ chi tiết về chiến lược mua bán và sáp nhập (M&A), nhấn mạnh đây là một trong những năng lực đặc thù góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của ngân hàng.

Theo bà Thảo, từ năm 2011 - thời điểm HDBank còn có quy mô khiêm tốn - Hội đồng quản trị đã thống nhất lựa chọn M&A là hướng đi chiến lược nhằm mở rộng quy mô. Thực tế triển khai cho thấy định hướng này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đóng góp vào sự tăng trưởng của ngân hàng trong suốt thời gian qua.

HDBank đã thực hiện nhiều thương vụ đáng chú ý như sáp nhập Ngân hàng Đại Á, mua lại Công ty Tài chính Việt Société Générale (SGVF) - công ty con của Tập đoàn Société Générale (Pháp), và gần đây nhất là tiếp nhận chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Đông Á. Điểm chung của các tổ chức này là đều ở trong tình trạng khó khăn tại thời điểm tiếp nhận. Tuy nhiên, sau khi gia nhập HDBank, các đơn vị đều được tái cấu trúc, phục hồi hoạt động và đạt tăng trưởng mạnh mẽ.

“Có thể nói rằng M&A là năng lực đặc biệt của chúng ta. Những tổ chức mà ngân hàng nhận đều trong tình trạng rất khó khăn. Sau khi về với HDBank, các tổ chức này hồi sinh thần kỳ, công nhân viên được duy trì công ăn việc làm”, bà Thảo nói.

Lãnh đạo HDBank cho biết, toàn bộ người lao động tại các đơn vị sau M&A đều được giữ lại việc làm và có cơ hội phát triển. Dẫn chứng cụ thể, bà Thảo nhắc đến một trường hợp nhân sự từ Ngân hàng Đại Á sau sáp nhập đã trở thành giám đốc vùng tại HDBank. Khu vực này sau đó trở thành vùng tăng trưởng nhanh nhất tại Đông Nam Bộ, với mức thưởng có thời điểm lên tới 14 tháng lương. Đến nay, nhân sự này đã tiếp tục thăng tiến và giữ vị trí Giám đốc ngân hàng bán lẻ của HDBank.

Trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, công ty được tiếp nhận từ SGVF ban đầu có khoảng 500-700 nhân sự, hiện đã phát triển lên gần 8.000 cán bộ nhân viên. Doanh nghiệp này hiện nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường về tài chính tiêu dùng, với chất lượng hoạt động và tài sản được đánh giá ở mức cao của toàn ngành. HDBank cũng đang triển khai lộ trình chuyển đổi mô hình doanh nghiệp này từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần.

Đối với Ngân hàng Đông Á, sau khi được tiếp nhận, HDBank đã triển khai các giải pháp tái cấu trúc, trong đó có việc chuyển giao nền tảng ngân hàng số Vikki Digital Bank - vốn được phát triển nội bộ - để trở thành trọng tâm phát triển mới.

Theo lãnh đạo ngân hàng, quá trình này đã giúp đảm bảo việc làm cho khoảng 4.000 cán bộ nhân viên, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động khi ngân hàng bước đầu cân bằng thu - chi ngay trong năm 2025. Thu nhập bình quân của người lao động tại đây cũng tăng hơn 70%.

Bà Thảo cho rằng những kết quả trên phản ánh triết lý nhất quán của HDBank trong hoạt động M&A, không chỉ nhằm mở rộng quy mô mà còn tập trung tái cấu trúc hiệu quả, phục hồi tổ chức và tạo giá trị bền vững cho cả hệ thống lẫn người lao động.