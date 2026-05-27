HDBank: Mọi khoản vay đều phải đi qua "bộ lọc" tiêu chuẩn ESG

Tất cả khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại HDBank hiện đều phải trải qua quy trình đánh giá ESG. Thông tin này được ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp HDBank, chia sẻ tại hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới, hành động mới” do báo Dân trí tổ chức ngày 27/5 tại Hà Nội.

Theo đại diện HDBank, khi các tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành “vé vào cửa” trong chuỗi cung ứng toàn cầu, ngân hàng không còn chỉ đóng vai trò cấp tín dụng. ESG đang trở thành tiêu chí để đánh giá chất lượng doanh nghiệp, khả năng tiếp cận vốn và cả mức độ phù hợp của dự án với xu hướng phát triển dài hạn.

Ông Phương cho biết có những trường hợp ngân hàng chưa cấp tín dụng ngay nhưng vẫn hỗ trợ doanh nghiệp bằng bảo lãnh trong thời gian tìm nguồn vốn phù hợp hơn. Với các doanh nghiệp xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ, HDBank còn tham gia tư vấn về tiêu chuẩn ESG để đáp ứng yêu cầu từ đối tác quốc tế.

“Ngân hàng không chỉ cho vay mà còn đồng hành để doanh nghiệp tăng trưởng bền vững”, ông nói.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp HDBank, chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: Tiến Tuấn).

Dồn vốn vào FDI, xuất khẩu và chuỗi cung ứng

Theo ông Phương, kinh nghiệm quốc tế cho thấy cứ 1% tăng trưởng GDP thường đi kèm khoảng 1,8% tăng trưởng tín dụng. Điều này khiến tín dụng tiếp tục là động lực quan trọng của nền kinh tế trong giai đoạn theo đuổi mục tiêu tăng trưởng cao.

Tuy nhiên, HDBank cho biết sẽ không áp dụng một mô hình chung cho mọi doanh nghiệp. Ngân hàng đang chia khách hàng thành nhiều nhóm để thiết kế giải pháp tài chính riêng, thay vì chỉ tập trung vào cho vay truyền thống.

Với các tập đoàn và doanh nghiệp đầu ngành có hệ sinh thái lớn, ngân hàng phát triển các giải pháp tài trợ theo chuỗi và quản lý dòng tiền. Trong khi đó, nhóm xuất nhập khẩu và FDI được xem là phân khúc trọng tâm để đón làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài.

HDBank đã xây dựng đội ngũ chuyên trách FDI sử dụng nhiều ngôn ngữ như Hàn, Nhật, Hoa, Anh và Pháp, tập trung vào tài trợ thương mại và ngoại hối. Ngân hàng cũng liên kết với các tổ chức xúc tiến đầu tư nhằm tiếp cận dòng vốn FDI mới.

Đại diện HDBank cho biết ngân hàng hiện là đơn vị phục vụ hệ thống phân phối của Unilever. Khi cấp tín dụng, ngoài báo cáo tài chính, ngân hàng còn đánh giá giá trị hình thành từ quan hệ hợp tác với các thương hiệu lớn như Unilever hay Vinamilk.

Theo ông Phương, uy tín doanh nghiệp ngày càng trở thành yếu tố quan trọng, đặc biệt khi huy động vốn qua trái phiếu. Đây cũng là cơ sở để bảo vệ nhà đầu tư và nâng chất lượng thị trường vốn.

Đưa ngân hàng tới gần doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Ở phân khúc SME và MME, HDBank xem đây là nhóm khách hàng cốt lõi để mở rộng độ phủ thị trường và khai thác chuỗi cung ứng. Ngân hàng đặt mục tiêu trở thành ngân hàng giao dịch chính của doanh nghiệp, đồng thời tư vấn các hộ kinh doanh tiềm năng chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Song song với tín dụng, HDBank đang đẩy mạnh chiến lược số hóa hệ sinh thái khách hàng doanh nghiệp. Phiên bản mới của ứng dụng Di-HDBiz được phát triển theo mô hình “tất cả trong một”, tích hợp giao dịch, quản lý tài chính, thanh toán và báo cáo trên cùng nền tảng.

Ứng dụng đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa ứng dụng di động (mobile app), ngân hàng trực tuyến (internet banking) và giao dịch tại quầy, hỗ trợ đa ngôn ngữ và tích hợp chatbot AI.

Ngoài mảng doanh nghiệp, ngân hàng cũng mở rộng hệ sinh thái thanh toán trong giáo dục và y tế. MediPay được triển khai cùng Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia thuộc Bộ Y tế, hỗ trợ đăng ký khám chữa bệnh, xác thực qua VNeID và thanh toán viện phí không tiền mặt.

Trong khi đó, EduPay hiện kết nối dữ liệu thời gian thực với hơn 1.000 trường học, cho phép tra cứu và thanh toán học phí trực tuyến.

Đáng chú ý, HDBank đang phát triển mô hình Agent Banking với mục tiêu đạt 1.500 điểm đại lý vào cuối năm 2026 nhằm mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính tới người dân và hộ kinh doanh ở vùng sâu, vùng xa.

Trong bối cảnh áp lực tăng trưởng vẫn lớn nhưng tiêu chuẩn vốn ngày càng chặt, chiến lược của ngân hàng không còn dừng ở mở rộng tín dụng. ESG, hệ sinh thái số và khả năng đồng hành cùng doanh nghiệp đang trở thành “cuộc đua” mới của ngành ngân hàng.