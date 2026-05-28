Thêm ngân hàng giảm lãi suất, chỉ còn vài nơi giữ mức 7%

Lãi suất ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) đồng loạt điều chỉnh hạ lãi suất huy động.

Tại Sacombank, đây là lần thứ 3 trong tháng ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm sau một lần tăng và một lần giảm. Nhiều khoản tiền gửi dài hạn được giảm 0,2-0,3 điểm phần trăm, đưa lãi suất kỳ hạn 12 tháng về 7%/năm và kỳ hạn 24-60 tháng còn 7,1%/năm trong thời gian ưu đãi đầu kỳ.

Với tiền gửi tại quầy, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng dao động 4,5-4,75%/năm tùy số tiền gửi, trong khi kỳ hạn 6-36 tháng giảm còn 6,2-6,9%/năm. Lãi suất tiền gửi trực tuyến cũng giảm đồng loạt 0,2 điểm phần trăm, mức cao nhất hiện là 7,1%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng.

Cùng ngày, MBV cũng giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động kỳ hạn 6-36 tháng. Hiện ngân hàng niêm yết mức 7%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-36 tháng, trong khi lãi suất kỳ hạn ngắn 1-5 tháng giữ nguyên từ 4,6-4,75%/năm.

Đối với tiền gửi tại quầy, MBV áp dụng lãi suất 6,5%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng. Trước đó, MB - ngân hàng mẹ của MBV - cũng đã giảm 0,1-0,2 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn 13-24 tháng trong tháng 5.

Ngoài Sacombank và MBV, các ngân hàng trong tháng 5 điều chỉnh lãi suất gồm MB, Saigonbank, ACB, LPBank.

Theo biểu lãi suất công bố của các ngân hàng, ở kỳ hạn 1 tháng, mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến dao động khá rộng, từ 1,6%/năm đến 4,75%/năm. Nhóm ngân hàng quốc doanh Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết mức 4,75%/năm, thuộc nhóm cao nhất thị trường. Nhiều ngân hàng tư nhân như OCB, PGBank, MSB, BaovietBank, BVBank và VIB cũng áp dụng mức tương tự. Trong khi đó, SCB tiếp tục duy trì mức thấp nhất chỉ 1,6%/năm.

Ở kỳ hạn 3 tháng, mức cao nhất vẫn là 4,75%/năm, được nhiều ngân hàng duy trì như nhóm Big4, OCB, PGBank, Nam A Bank, NCB hay VIB. Một số ngân hàng như LPBank, SHB, MB và Techcombank niêm yết quanh vùng 4,65-4,7%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng, cuộc đua lãi suất trở nên sôi động hơn khi nhiều ngân hàng niêm yết từ 6,5%/năm trở lên. LPBank và PGBank dẫn đầu với mức 6,9%/năm. Theo sau là Bac A Bank với 6,85%/năm, trong khi nhóm Agribank, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,6%/năm. Các ngân hàng như OCB, BVBank và BaovietBank duy trì từ 6,6-6,7%/năm.

Ở kỳ hạn 9 tháng, LPBank và PGBank dẫn đầu với lãi suất 6,9%/năm. Bac A Bank đứng kế tiếp với 6,85%/năm. Agribank, Vietcombank và VietinBank cùng giữ mức 6,6%/năm, trong khi BIDV chỉ niêm yết 5,8%/năm. Mặt bằng chung của kỳ hạn này chủ yếu dao động từ 6-6,7%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất cao nhất trên thị trường hiện thuộc về LPBank, PGBank và VIB với mức 7%/năm. Nhiều ngân hàng khác cũng niêm yết quanh vùng 6,7-6,9%/năm như OCB, BVBank, Bac A Bank, MSB và Agribank, Vietcombank, VietinBank với mức 6,8%/năm.

Tại kỳ hạn 18 tháng, LPBank đang dẫn đầu thị trường với lãi suất 7,1%/năm. Nhóm theo sau gồm Nam A Bank với 6,9%/năm, Agribank, Vietcombank và VietinBank cùng ở mức 6,8%/năm. OCB, PGBank, BVBank và BaovietBank cũng duy trì mức lãi suất từ 6,5-6,8%/năm.