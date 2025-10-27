Ngân hàng tại TPHCM bơm vốn mạnh, dư nợ tín dụng vượt 4,9 triệu tỷ đồng

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 ghi nhận, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TPHCM đến 31/10 ước đạt 4,919 triệu tỷ đồng, tăng 0,66% so với cuối tháng 9 và tăng 9,79% so với cuối năm 2024.

Trong đó, dư nợ bằng VND ước đạt 4,724 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 96%, tăng 0,64% so với cuối tháng 9 và tăng 10,29% so với cuối năm 2024.

Dư nợ bằng ngoại tệ ước đạt 195.319 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4%, tăng 1,14% so với cuối tháng 9 và giảm 0,96% so cuối năm 2024.

Dư nợ tín dụng tại TPHCM tiếp tục tăng gần 10%, đạt 4,919 triệu tỷ đồng (Ảnh: DT).

Về kỳ hạn, dư nợ tín dụng trung, dài hạn chiếm phân nửa tỷ trọng, ước đạt 2,574 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,3%, tăng 0,65% so với cuối tháng 9, và tăng 11,44% so với cuối năm 2024.

Dư nợ tín dụng ngắn hạn ước đạt 2,345 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 47,7%, tăng 0,66% so với cuối tháng 9 và tăng 8,04% so với cuối năm 2024.

Ước đến cuối tháng 10/2025, dư nợ tín dụng đối với 5 ngành, lĩnh vực trên địa bàn TPHCM như sau: Cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn đạt 440.000 tỷ đồng; cho vay xuất khẩu đạt 144.000 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 2,230 triệu tỷ đồng; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 102.000 tỷ đồng; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 5.300 tỷ đồng.

Theo đánh giá, các bộ phận tín dụng theo kỳ hạn đều duy trì tăng trưởng. Ngành ngân hàng TPHCM tiếp tục cung ứng nguồn vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh, tham gia tích cực vào các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa bàn