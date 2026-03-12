Hơn 2.100 cá nhân, doanh nghiệp tại TPHCM nợ thuế vượt 11.100 tỷ đồng

Thuế TPHCM vừa công khai thông tin 2.131 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tính đến thời điểm tháng 1. Tổng số tiền nợ là 11.177 tỷ đồng.

Trong danh sách có nhiều cái tên quen thuộc như Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt OIL với hơn 1.828 tỷ đồng, Công ty Liên Doanh Vũng Tàu Paradise nợ 2.066 tỷ đồng.

Trong đó, khoản nợ của Công ty Liên Doanh Vũng Tàu Paradise kéo dài từ tháng 11/2025. Công ty này được thành lập vào tháng 4/1991, là liên doanh giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Quốc tế Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty Paradise Development and Investment (Đài Loan, Trung Quốc).

Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Vũng Tàu Paradise, tọa lạc trên khu “đất vàng” rộng 220ha tại Bãi Sau, TP Vũng Tàu (cũ), với tổng vốn đầu tư hơn 97 triệu USD.

Các đơn vị nợ thuế TPHCM trên trăm tỷ đồng (Ảnh: Chụp màn hình văn bản của Thuế TPHCM).

Theo danh sách, có đến 15 đơn vị nợ thuế hàng trăm tỷ đồng, kể tên có Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà nợ 847 tỷ đồng, Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines nợ 571,4 tỷ đồng, Dệt may Thắng Lợi nợ gần 137 tỷ đồng...

Ngoài ra, danh sách này còn có hàng nghìn doanh nghiệp khác nợ thuế với số tiền từ vài chục tỷ đồng trở xuống, trong đó xuất hiện nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.