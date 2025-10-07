Loạt doanh nghiệp bất động sản ở TPHCM nợ thuế

Thuế TPHCM liên tục công bố công bố danh sách người nộp thuế còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước. Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp bất động sản góp mặt nhiều nhất với dư nợ lên đến hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng.

Mới nhất, Thuế Cơ sở 14 TPHCM công bố danh sách 1.165 người nộp thuế bị nêu tên với tổng số nợ hơn 1.114 tỷ đồng.

Đứng đầu là Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành với số nợ hơn 95,3 tỷ đồng. Top 3 là Công ty TNHH Xây dựng - Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Tân Vũ Minh nợ hơn 40,3 tỷ đồng.

Công ty Phát triển nhà Thủ Thiêm nợ thuế hơn 30 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam nợ hơn 16 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ City Real nợ gần 15 tỷ đồng…

Danh sách nợ thuế của Thuế Cơ sở 14 TPHCM (Ảnh: Chụp màn hình từ văn bản Thuế Cơ sở 14 TPHCM).

Trước đó, Thuế TPHCM cũng công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tính đến tháng 7, có 195 doanh nghiệp nợ thuế trên 90 ngày với tổng số tiền 1.187 tỷ đồng. Ghi nhận, 3 doanh nghiệp nợ hơn 100 tỷ đồng cũng đều hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Đứng đầu là Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (thuộc Đất Xanh Group) với số tiền nợ thuế hơn 254 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư các dự án như Gem Sky World tại tỉnh Đồng Nai; chung cư Opal Skyline và Opal Boulevard tại TPHCM.

Xếp thứ hai là Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Hưng Phát với số tiền nợ thuế hơn 133 tỷ đồng. Đây là chủ đầu tư dự án đất nền Florence Resident, phường Thuận Giao, TPHCM (trước đây là phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Thứ ba là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim, với số tiền nợ thuế hơn 119 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có mối liên hệ chặt chẽ với Kim Oanh Group và hiện là chủ đầu tư dự án K-Home New City, phường Bình Dương, TPHCM.

Song song, có Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam (nợ 55,5 tỷ đồng) – chủ đầu tư loạt dự án bất động sản tại tỉnh Bình Dương (cũ); Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi (nợ 27,7 tỷ đồng); Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Tân Phước Vĩnh (nợ 17,8 tỷ đồng); hay Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (nợ 13 tỷ đồng) - đơn vị phát triển Khu công nghiệp Đất Cuốc (tỉnh Bình Dương cũ) và Khu công nghiệp Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai)…