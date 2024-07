Hồ sơ công ty bán sầu riêng trong phiên livestream của TikToker Hằng Du Mục

Ngày 7/7 vừa qua, livestream của TikToker Hằng Du Mục chứng kiến kỷ lục trong một phiên livestream bán nông sản khi chỉ sau 30 phút đã bán hết 20 tấn sầu riêng.

Tuy nhiên, phiên livestream buổi tối lại bị nhiều người dùng phản ứng do những phát ngôn được cho là "kém duyên" của nhà vườn sầu riêng là TikToker Nguyễn Thái Huyền (O Huyền Sầu Riêng) khi tham gia bán hàng.

Giữa lùm xùm tranh cãi, FoodMap Asia - đơn vị phân phối hợp tác cùng Hằng Du Mục bán sầu riêng trong phiên livestream ngày 7/7 - cũng bị người dùng "réo tên", đánh giá 1 sao, kêu gọi hủy đơn hàng. Hiện, trên kênh TikTok Shop của đơn vị này và O Huyền Sầu Riêng đã ẩn các sản phẩm.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại UFO là đơn vị chủ quản của FoodMap Asia, thành lập vào tháng 8/2017 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Trong đó, ông Phạm Ngọc Anh Tùng giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật góp 400 triệu đồng, nắm giữ 40% cổ phần. 3 cổ đông còn lại là Nguyễn Đức Máy, Trần Công Tiến và Phạm Sơn Lộc mỗi người góp 200 triệu đồng và nắm giữ 20% cổ phần.

Từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp này đã có 6 lần thay đổi vốn điều lệ. Đến tháng 12/2023, vốn điều lệ của đơn vị chủ quản FoodMap đạt 61,55 tỷ đồng (tương đương 2,64 triệu USD). Đáng chú ý, toàn bộ nguồn vốn của doanh nghiệp được chuyển thành vốn nước ngoài, người được ủy quyền đại diện là ông Tùng.

FoodMap là đơn vị hợp tác cùng TikToker Hằng Du Mục bán sầu riêng trong phiên livestream ngày 7/7 (Ảnh: FoodMap).

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, nền tảng FoodMap được thành lập vào tháng 12/2018 là một start up công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyên kết nối người nông dân với người tiêu dùng thông qua việc trực tiếp thu mua, quảng bá, thương mại và vận hành hàng hóa đến người tiêu dùng.

Đơn vị này hiện cung cấp các dòng nông sản từ trái cây, rau quả đến các mặt hàng thiết yếu hàng ngày. Ngoài ra, công ty còn cung ứng đặc sản từng vùng miền như cà phê…

Đáng chú ý, start up này được nhiều quỹ đầu tư ngoại rót vốn. Cụ thể, từ tháng 7/2020, doanh nghiệp nhận được đầu tư 500.000 USD từ quỹ WaveMaker Partners (Singapore). Đến đầu năm 2022, công ty huy động được 3 triệu USD trong vòng gọi vốn pre-series A do Vulpes Ventures và Beenext đồng dẫn đầu, theo Tech in Asia.

Tháng 6/2023, FoodMap tiếp tục huy động thành công thêm 1 triệu USD từ vòng gọi vốn kết nối để mở rộng sang các thị trường mới. Nâng tổng số tiền đầu tư vào FoodMap lên 4,5 triệu USD kể từ khi thành lập, theo DealStreetAsia.

Hiện, FoodMap hoạt động theo 2 mô hình bán sỉ và bán lẻ với đa kênh bán hàng như siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, các sàn thương mại điện tử trên cả nước và website của FoodMap.