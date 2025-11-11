Hé lộ "kẻ giữ vàng" quyền lực nhất thế giới

Theo Bangkok Post, IMF sở hữu lượng vàng này từ thời chế độ bản vị vàng. Hiện giá vàng dao động quanh ngưỡng 4.100 USD/ounce, gần gấp đôi giá trung bình giai đoạn 2019-2023. Tuy nhiên, trong bảng cân đối kế toán của IMF, lượng vàng này vẫn chỉ được định giá ở mức 50 USD/ounce, con số được ấn định từ những năm 1970.

Nếu được định giá lại theo giá thị trường, kho vàng của IMF tương đương hơn 370 tỷ USD. Đáng chú ý, trong quá khứ, IMF từng bán vàng. Giai đoạn 2009-2010, khi khủng hoảng tài chính toàn cầu bủa vây, tổ chức này đã bán ra một phần nhỏ lượng vàng, thu về hàng chục tỷ USD.

Số tiền đó được đưa vào Quỹ Giảm nghèo và Tăng trưởng (PRGT), giúp hàng chục quốc gia nghèo tiếp cận nguồn vay ưu đãi.

Khi đó, IMF phải bán vàng từ từ và kín đáo, thông qua các thỏa thuận với ngân hàng trung ương và các nhà sản xuất vàng lớn, nhằm tránh gây cú sốc giá. Hơn nữa, với hơn 35 tỷ USD dự phòng tiền mặt cùng kho vàng khổng lồ, "đại gia" này vẫn đủ vững vàng trước mọi biến động.

Ông James Bullard, nguyên Chủ tịch chi nhánh St Louis của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nói rằng xu hướng tăng của giá vàng là hơi đáng lo ngại từ góc độ lạm phát, vì điều đó cho thấy mọi người không còn đặt niềm tin lớn vào Fed trong việc chống lạm phát.

Các thỏi vàng miếng (Ảnh: Getty Images).

Ông Tobias Adrian, trưởng bộ phận thị trường tại IMF, nhất trí với quan điểm rằng giá vàng tăng phản ánh mối lo của giới đầu tư trước sự bất định gia tăng. “Đang có nhiều sự bất định. Tình trạng này có thể sẽ giảm xuống, nhưng các thông số về sự bất định sẽ còn cao so với tiêu chuẩn lịch sử”, ông Adrian nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo giới.

Cũng theo ông Adrian, các ngân hàng Trung ương đang mua ròng vàng, nhưng tốc độ mua ròng không có sự thay đổi lớn. Và do đó việc giá vàng tăng tốc mạnh gần đây chủ yếu là do các nhà đầu tư mạnh tay mua vào.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đây là thời điểm thích hợp để IMF hành động. Giá vàng thế giới liên tục biến động mạnh trong thời gian gần đây, các quốc gia nghèo cần vốn hơn bao giờ hết, trong khi các nước giàu lại bận rộn với nợ công và chi tiêu quốc phòng.

Nếu bán ra, IMF không chỉ giải phóng nguồn lực khổng lồ mà còn có thể đầu tư vào các quỹ tín thác sinh lời dài hạn, tạo dòng tiền bền vững để hỗ trợ hàng chục quốc gia trong nhiều thập kỷ tới. Một phần số tiền đó thậm chí có thể được đầu tư vào trái phiếu Kho bạc Mỹ, góp phần ổn định thị trường tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng mỗi động thái của IMF có thể làm chao đảo thị trường vàng thế giới. Hiện IMF vẫn im lặng quan sát, trong khi giá vàng tiếp tục leo thang và những lời kêu gọi hành động ngày càng dồn dập.