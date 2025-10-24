Trung Quốc miệt mài gom lượng lớn vàng, chuyên gia nêu điểm bất thường

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục tăng dự trữ vàng trong tháng 9, đánh dấu tháng thứ 11 liên tiếp cơ quan này mua thêm kim loại quý.

Theo công bố mới đây, lượng vàng dự trữ của Trung Quốc đạt 74,06 triệu ounce vào cuối tháng 9, tăng nhẹ so với mức 74,02 triệu ounce của tháng 8. Tính theo giá trị, dự trữ vàng của nước này đạt 283,29 tỷ USD so với mức 253,84 tỷ USD vào cuối tháng trước.

Giới phân tích nhận định, điểm bất thường trong việc Trung Quốc liên tục gom vàng không chỉ nằm ở mục đích tích trữ, mà còn cho thấy Bắc Kinh đang đẩy mạnh chính sách giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Chuyên gia tài chính Ross Norman nhấn mạnh rằng ngay cả những đợt mua vàng nhỏ của Trung Quốc cũng có tác động tâm lý lớn. Theo ông, việc PBOC tiếp tục gom vàng sẽ giúp thu hẹp chênh lệch giá tại thị trường nước này, đồng thời củng cố niềm tin cho nhà đầu tư, quỹ ETF và các tổ chức tài chính rằng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng.

PBOC tiếp tục tăng dự trữ vàng trong tháng 9 (Ảnh: Bloomberg).

Trước đó, PBOC từng tạm dừng mua vàng vào tháng 5/2024 sau chuỗi 18 tháng liên tiếp tăng dự trữ, nhưng đã nối lại hoạt động này từ tháng 11/2024. Việc Trung Quốc kiên trì tích trữ vàng tiếp tục khẳng định vai trò của kim loại quý trong chiến lược bảo vệ dự trữ quốc gia và giảm rủi ro tỷ giá.

Theo Kitco News, nhu cầu trú ẩn an toàn đang thúc đẩy giá vàng tăng mạnh trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa, tình hình chính trị còn nhiều biến động. Ngoài ra, nhiều quốc gia phát triển cũng đang tăng mua vàng dự trữ, khiến nhu cầu toàn cầu duy trì ở mức cao.

Từ đầu năm nay, giá vàng đã liên tiếp lập nhiều kỷ lục mới. Đà tăng này được thúc đẩy bởi hàng loạt yếu tố gồm căng thẳng địa chính trị, lo ngại kinh tế toàn cầu, chính sách thuế quan của Mỹ, kỳ vọng hạ lãi suất, đồng USD suy yếu và hoạt động mua vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương.

Giới phân tích cho rằng phe mua vẫn đang chiếm ưu thế rõ rệt trong ngắn hạn. Mục tiêu tiếp theo của giá vàng là duy trì vững trên vùng 4.000 USD/ounce.

Các chuyên gia Kitco nhận định đà tăng hiện nay cho thấy vàng và bạc đang bước vào giai đoạn tăng tốc của chu kỳ tăng giá kéo dài. Tuy nhiên, mức tăng quá mạnh có thể báo hiệu thị trường đang tiến gần vùng đỉnh, dù vẫn còn dư địa tăng thêm trước khi điều chỉnh.

Theo dữ liệu toàn diện từ Metals Focus, các ngân hàng trung ương toàn cầu dự kiến sẽ mua khoảng 1.000 tấn vàng trong năm nay, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp nhu cầu mạnh mẽ của các "cá mập".

Sự tích lũy đáng kể này phản ánh sự dịch chuyển chiến lược khỏi dự trữ USD, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và lệnh trừng phạt quốc tế. Trong đó, Nga và Trung Quốc đi đầu, tăng dự trữ vàng của họ lần lượt là 15% và 8% chỉ riêng trong năm 2024.

Giá vàng lên cơn sốt đã dẫn tới tình trạng người dân xếp hàng mua vàng ở nhiều nơi trên thế giới, từ Nhật Bản tới Australia, theo Financial Times. Trong tháng 9, các quỹ ETF vàng đã hút lượng vốn ròng kỷ lục 26 tỷ USD. Khối lượng vàng nắm giữ trong quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng đang ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.