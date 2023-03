Hé lộ cách kiếm cả núi tiền của đơn vị đứng sau giải Oscar

Sự kiện Lễ trao giải Oscar 2023 diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) đang thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) có lẽ đã không còn xa lạ với phần đông chúng ta bởi đây là tổ chức điều hành giải thưởng hàng năm này.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về tình hình tài chính và các nguồn thu của AMPAS. Wall Street Journal cho biết, ngay cả khi lượng người xem giải Oscar có năm sụt giảm nhưng việc đó dường như không ảnh hưởng quá nhiều đến doanh thu mà AMPAS tạo ra thông qua các hợp đồng sinh lợi ở Mỹ và quốc tế do lễ trao giải Oscar được phát sóng tại hơn 200 quốc gia trên thế giới.

Nhờ các khoản đầu tư khôn ngoan và doanh thu ổn định, AMPAS được đánh giá là tổ chức phi lợi nhuận giàu có với tầm ảnh hưởng vượt xa một sự kiện thảm đỏ.

Dưới đây là những con số đáng chú ý về AMPAS và cách mà đơn vị này kiếm tiền:

AMPAS có nền tảng tài chính vững chắc từ nhiều khoản thu khác nhau. Theo báo cáo tài chính hợp nhất của AMPAS và các chi nhánh vào tháng 4/2021, khối tài sản của các đơn vị này đã tăng lên mức gần 1 tỷ USD.

Doanh thu của AMPAS đạt 131,9 triệu USD trong năm 2020. Trong khi đó, năm 2010, con số này mới ở mức 82,7 triệu USD.

Thỏa thuận phát sóng truyền hình kéo dài nhiều năm mà AMPAS đã ký với đài ABC sẽ kéo dài đến năm 2028, điều đó đồng nghĩa với ngay cả khi lượng người xem Lễ trao giải Oscar giảm sút thì tiền vẫn chảy vào túi của AMPAS.

Sân khấu trao giải năm nay (Ảnh: ABC).

Theo Wall Street Journal, AMPAS thường có doanh thu lớn hơn chi phí tổ chức giải Oscar. Năm 2020, họ kiếm được khoản lợi nhuận 32,7 triệu USD sau khi trừ chi phí.

Tài sản ròng của AMPAS đạt mức 789,2 triệu USD vào năm 2020, phần lớn nhờ vào thành công trong việc tái đầu tư lợi nhuận. Tính đến năm 2021, giá trị danh mục đầu tư của AMPAS đã tăng hơn gấp ba lần trong khoảng 10 năm. Các khoản đầu tư vào quỹ tương hỗ và quỹ phòng hộ của AMPAS ở mức 635,3 triệu USD vào năm 2020, tăng mạnh so với con số 187,8 triệu USD năm 2010.

Lượng người xem lễ trao giải Oscar qua đài ABC năm 2022 đã tăng đáng kể so với năm 2021 (năm có lượng người xem Lễ trao giải Oscar thấp nhất mọi thời đại tính đến thời điểm hiện tại). Cụ thể, năm 2022, doanh thu của AMPAS đạt 137,1 triệu USD - tăng gần 20 triệu USD so với năm 2021 với 117,7 triệu USD. Tổng chi phí liên quan đến giải thưởng năm 2022 là 56,8 triệu USD.

Tiền bản quyền từ ABC chiếm khoảng 80% doanh thu hàng năm của AMPAS. Đài này đã tạo ra ước tính hơn 139 triệu USD từ việc phát 70 quảng cáo trong Lễ trao giải năm ngoái, theo công ty theo dõi chi tiêu quảng cáo Vivvix. Con số đó năm 2020 là 129 triệu USD, phát sóng 56 quảng cáo.

Bên cạnh đó, báo cáo tài chính của AMPAS cũng tiết lộ thông tin tài chính của Bảo tàng Điện ảnh Viện hàn lâm - công trình ở Los Angeles do AMPAS xây dựng và mở cửa đón công chúng từ năm 2021.

Bảo tàng Điện ảnh Viện hàn lâm (Ảnh: Getty).

Theo đó, đơn vị này đã mang lại doanh thu 23,6 triệu USD trong năm tài chính 2022, không bao gồm doanh thu gây quỹ hoặc quyên góp. Việc khai trương bảo tàng cũng khiến chi phí tăng cao nhưng dự kiến có thể giảm dần trong những năm tới.

Ngoài ra, bảo tàng còn ghi nhận khoản lỗ trị giá 12,2 triệu USD liên quan đến một số vật trưng bày mà họ quyết định không sử dụng bên trong khuôn viên bảo tàng.

Năm 2022, tài sản ròng của AMPAS tăng thêm 69 triệu USD so với năm 2021. Tuy năm 2022, tổ chức này có doanh thu tăng đáng kể so với năm 2021 nhưng mức tăng tài sản ròng lại giảm, phần lớn là do các khoản đầu tư thua lỗ.