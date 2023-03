Cái tát tai tiếng của Will Smith trở thành trò cười tại Oscar 2023

Theo Insider, ở phần mở đầu của lễ trao giải Oscar 2023, MC Jimmy Kimmel hài hước nhắc lại sự cố Will Smith tát Chris Rock tại lễ trao giải năm ngoái. Anh nói: "Chúng tôi biết đây là một đêm đặc biệt với quý vị. Chúng tôi muốn mọi người đều vui vẻ, cảm thấy an toàn. Vì vậy, chúng tôi có các chính sách nghiêm ngặt. Nếu bất kỳ ai trong nhà hát này thực hiện hành vi bạo lực tại bất cứ thời điểm nào trong buổi lễ, người đó sẽ được trao giải Oscar cho hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc và được phép có bài phát biểu dài 19 phút".

MC Jimmy Kimmel liên tục mang cái tát của Will Smith ra làm trò cười tại lễ trao giải năm nay (Ảnh: Getty Images).

Tiếp đó, Jimmy Kimmel tiết lộ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã thành lập nhóm xử lý khủng hoảng để ứng phó với những rủi ro có thể xảy đến. Đây cũng là thông tin được Ban Tổ chức lễ trao giải Oscar 2023 nhắc đến nhiều lần trước lễ trao giải.

Đứng trên sân khấu, MC của lễ trao giải Oscar 2023 nói: "Nếu có bất kỳ tình huống bất thường hay bạo lực xảy ra trong chương trình, hãy cứ hành động như năm ngoái, chính là ngồi đó và không làm gì. Thậm chí có thể ôm kẻ tấn công. Bất kỳ ai trong số các bạn nổi điên vì một trò đùa và muốn xông lên đây. Không dễ đâu. Các bạn sẽ phải bước qua một số người bạn của chúng tôi trước khi lên được đây". Trước câu nói của Kimmel, khán giả trong khán phòng đã cười lớn.

Sau đó, MC Jimmy Kimmel tiếp tục đề cập đến cái tát ồn ào tại lễ trao giải năm ngoái khi công bố hạng mục Phim tài liệu xuất sắc. Sự cố của Will Smith năm ngoái xảy ra vào thời điểm hạng mục Phim tài liệu xuất sắc được công bố. Kimmel nói: "Hy vọng lần này nó sẽ diễn ra suôn sẻ, hoặc ít nhất là không có Hitch (tên một bộ phim có sự tham gia của Will Smith)".

Tại khoảnh khắc những giải thưởng cuối cùng được trao trên sân khấu Oscar 2023, MC Jimmy Kimmel tiếp tục bông đùa: "Làm tốt lắm, đội xử lý khủng hoảng". Sau đó, anh rời khỏi sân khấu và cập nhật nội dung vào tấm biển "Số lần lễ trao giải Oscar không xảy ra sự cố" từ "0" thành "1".

Cái tát của Will Smith dành cho Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022 (Ảnh: Reuters).

Trong lễ trao giải Oscar năm ngoái, Will Smith đã tát người đồng nghiệp Chris Rock ngay giữa buổi phát sóng sau khi nam diễn viên hài nói đùa liên quan đến chứng bệnh rụng tóc của Jada Pinkett Smith (vợ Will Smith). Sự kiện này trở thành tâm điểm của lễ trao giải Oscar 2022 và làm lu mờ mọi giải thưởng được công bố.

Sau vụ việc, Will Smith công khai xin lỗi Chris Rock và bày tỏ nuối tiếc. Ngoài việc bị cả Hollywood lên án, Will Smith phải nhận hình phạt bị cấm xuất hiện tại lễ trao giải Oscar trong vòng 10 năm.

Về phần Chris Rock, anh không đâm đơn kiện Will Smith nhưng cũng không chấp nhận lời xin lỗi từ tài tử King Richard. Chia sẻ trong một chương trình gần đây, Chris Rock giải thích lý do anh không phản ứng trước cái tát của Will Smith.

"Rất nhiều người hỏi tôi rằng, sao Chris không phản ứng lại? Sao anh lại không làm gì trong đêm đó? Bởi vì tôi có cha mẹ. Đó chính là lý do. Và tôi được nuôi dạy đàng hoàng. Các bạn biết cha mẹ dạy tôi điều gì không? Họ nói rằng, đừng đánh nhau trước mặt người da trắng", Chris Rock nói.