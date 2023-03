Hàng loạt sạp hàng ở chợ thời trang lớn nhất TPHCM đóng cửa

Chiều 23/3, ghi nhận bên trong khu chợ An Đông Plaza (quận 5, TPHCM), gần như toàn bộ các gian hàng tại lầu 1, 2, 3 của chợ đều đóng cửa, ngừng hoạt động.

Một số tiểu thương có mặt tại chợ cho hay, tình trạng này bắt đầu từ chiều 22/3, sau khi các chủ sạp hàng đối thoại với Ban quản lý khu chợ về giá thuê mặt bằng nhưng bất thành.

Những người kinh doanh cho rằng giá thuê sạp quá cao, trong khi chợ vắng vẻ, hàng không bán được nhiều tháng nay.

An Đông Plaza có khoảng 2.700 sạp, tuy nhiên hiện chỉ còn lác đác khoảng 10% gian hàng còn mở cửa, đa số các gian hàng mở cửa để nhận hàng gửi đến hoặc dọn dẹp chứ không kinh doanh.

Hàng loạt gian hàng đều "cửa đóng then cài" hai ngày qua, cảnh tượng vắng vẻ, đìu hiu chưa từng có khiến nhiều người bàng hoàng khi bước vào khu chợ.

Không ít gian hàng đã trả mặt bằng, dọn đi trước đó vì họ cho rằng tiền thuế, tiền thuê mặt bằng quá cao, trong khi nhiều tháng không bán được hàng khiến họ lỗ nặng.

Thang máy của 3 tầng trong khu chợ vắng vẻ người qua lại. Trước đây khi chưa xuất hiện dịch Covid-19, chợ này vẫn sầm uất, tấp nập người mua. Nhưng sau khi dịch bệnh lắng xuống, TPHCM trở lại trạng thái bình thường, khu chợ trở nên đìu hiu, vắng khách nhưng giá thuê mặt bằng lại không hề giảm.

Chị Phượng, quản lý của một sạp hàng tại lầu 2 chợ An Đông Plaza cho biết, đã bán hàng ở đây 8 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng đóng cửa hàng loạt như vậy.

"Giá thuê sạp quá cao, kể từ sau dịch Covid-19, buôn bán ế ẩm kéo dài, chủ sạp phải cắt giảm nhân viên mới, chỉ giữ lại vài nhân viên lâu năm vì không đủ tiền trả lương. Hai hôm nay sạp đóng cửa, ngừng buôn bán, chúng tôi chỉ lên canh sạp và nhận nốt hàng đặt về, không bán cho khách, cũng chả có ai tới đây mua cả", chị Phương cho hay.

Một tiểu thương khác cũng cho biết, hiện tại các chủ sạp đều thống nhất tạm đóng cửa, chờ đến khi đối thoại với Ban quản lý lần 2 và có phương án giảm tiền thuê mặt bằng hợp lý thì họ mới tiếp tục buôn bán trở lại.

"Chiều 22/3, các chủ sạp đã tập trung lại và đối thoại với Ban quản lý chợ tuy nhiên chưa có câu trả lời cụ thể. Phía Ban quản lý hẹn 5 ngày sau sẽ trả lời, chúng tôi sẽ tiếp tục nghỉ bán để chờ câu trả lời", chị H., tiểu thương nói.

Theo các tiểu thương ở An Đông Plaza, giá cho thuê các gian hàng ở đây dao động từ 20-30 triệu đồng/gian tùy vào diện tích và vị trí. Cao gấp đôi so với khu chợ An Đông 1 nằm ngay đối diện An Đông Plaza.

Anh Hùng, một nhân viên bán áo quần tại đây đã 8 năm cũng cho biết đây là lần đầu tiên lâm vào tình trạng này.

"Chủ sạp yêu cầu ngừng mọi hoạt động buôn bán, chỉ mở cửa để nhận hàng đặt về trước đó, chờ tới khi phía Ban quản lý chợ có phương án giải quyết hợp lý mới bán trở lại", anh Hùng cho hay.

Hiện tại, mỗi lầu còn lác đác 2-3 gian hàng còn mở cửa, nhưng cũng lâm vào tình trạng đìu hiu, ế ẩm không người mua.

Một số cửa hàng đang dọn dẹp, gom quần áo để đóng cửa hoặc chuyển đi vì tiền thuê mặt bằng cao nhưng lại buôn bán ế ẩm.

Khu vực tầng trệt của An Đông Plaza vẫn còn một số gian hàng bán đồ trang sức còn hoạt động nhưng cũng vắng người mua.

Trước đó, tiểu thương chợ An Đông Plaza đã 3 lần gửi đơn kiến nghị về chính sách cho thuê sạp tại đây chưa hợp lý, tuy nhiên phía Ban quản lý vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho các tiểu thương.