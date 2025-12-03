Hai dự án điện hạt nhân tại Khánh Hòa dự kiến vận hành giai đoạn 2030-2035

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký quyết định phê duyệt danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Theo đó, 32 dự án nguồn điện gồm 21 dự án nhà máy nhiệt điện, 9 dự án nhà máy thủy điện, 2 dự án điện gió ngoài khơi thuộc danh mục này.

Một số dự án đáng chú ý gồm Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng (giai đoạn 1 và 2, tổng 4.800MW, dự kiến vận hành 2030-2035); LNG Bạc Liêu (3.200MW, vận hành trước 2030); LNG Quảng Ninh (1.500MW, vận hành giai đoạn 2028-2029); LNG Cà Ná (1.500MW, vận hành trước 2030). Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 tại Khánh Hòa (mỗi nhà máy 2.000-3.200MW) dự kiến vận hành giai đoạn 2030-2035.

Trong nhóm nhà máy thủy điện tích năng có Bác Ái (1.200MW, dự kiến vận hành 2029-2030), Đơn Dương (tổ máy 1 là 300MW dự kiến vận hành vào 2030; tổ máy 2 và 3 công suất 600MW giai đoạn 2031-2035), Phước Hòa (1.200MW, dự kiến vận hành 2029-2030). Ngoài ra còn có các dự án điện gió ngoài khơi lớn tại Nam Trung Bộ (2.000MW) và dự án xuất khẩu điện gió sang Singapore, Malaysia (3.000MW) dự kiến vận hành năm 2033.

Một góc xã Vĩnh Hải, Khánh Hòa, nơi sẽ xây dựng dự án nhà máy điện hạt nhân (Ảnh: Nam Anh).

Bên cạnh đó, 7 dự án kho LNG thuộc danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng gồm Kho LNG Nhà máy điện Quảng Ninh, kho LNG Nhà máy điện Thái Bình, kho LNG Nhà máy điện Nghi Sơn, kho LNG Nhà máy điện Hải Lăng giai đoạn 1, kho LNG Nhà máy điện Cà Ná, kho LNG Nhà máy điện Bạc Liêu (giai đoạn 1), kho LNG Bắc Trung Bộ (kho LNG Vũng Áng) giai đoạn 1.

Ngoài ra có 7 dự án thuộc các chuỗi dự án khí - điện gồm chuỗi dự án khí - điện Lô B (3.810MW tại Cần Thơ); chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh (3.750MW tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi); chuỗi dự án khí - điện LNG Sơn Mỹ (4.500MW tại Lâm Đồng).

Một số dự án đường dây và trạm biến áp (12 dự án đấu nối, giải tỏa công suất nguồn điện, 8 dự án tăng cường nhập khẩu điện, 14 dự án tăng cường năng lực truyền tải và cung cấp điện cho các khu vực phụ tải lớn) cũng thuộc danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Chẳng hạn trục đường dây 500kV Điện Biên - Lai Châu - Yên Bái - Thái Nguyên, trục đường dây 500kV Sơn La 1 - Sơn Tây - Đan Phượng, dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất...

Bên cạnh đó, có 3 dự án trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ. Cụ thể, Nhà máy sản xuất cáp ngầm cao thế phục vụ các dự án năng lượng tái tạo tại TPHCM; dự án Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo tại TPHCM; Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo Khánh Hòa. Dự kiến vận hành trong năm 2030.