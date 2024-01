Hà Nội lạnh dưới 10 độ C, áo giữ nhiệt cháy hàng mọi mặt trận

Khi Hà Nội và toàn phía Bắc bước vào đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ chỉ quanh mức 10 độ C, trên khắp các sàn thương mại điện tử, sản phẩm bán chạy bậc nhất là áo giữ nhiệt. Hiện tại, chỉ sau 2 ngày trời chuyển mưa lạnh, nhiều thương hiệu đã thông báo "cháy hàng" sản phẩm trên.

Uniqlo thậm chí thông báo hết hàng sản phẩm Heattech Ultra warm áo thun cổ cao nữ dòng size XS, S, XXL, chỉ còn size M, L, XL.

Trên sàn thương mại điện tử, khi tìm kiếm sản phẩm "áo giữ nhiệt cao cổ 3cm", nhiều cửa hàng thông báo tạm hết hàng. Một vài cửa hàng cho biết đã hết các size phổ thông (XS, S) và chỉ còn những size lớn như M, L, XL.

Nhiều thương hiệu thông báo hết hàng sản phẩm áo giữ nhiệt (Ảnh minh họa: Taobao).

Trên các hội nhóm, lượng người tiêu dùng tìm mua gấp áo giữ nhiệt ngày càng nhiều. Đa phần mọi người muốn mua các sản phẩm áo giữ nhiệt có giá dao động khoảng 250.000-300.000 đồng/chiếc và yêu cầu được nhận hàng trong ngày. Tuy nhiên, phía người bán thông thường sẽ hẹn khách hàng 2-3 ngày mới có thể trả hàng.

Thùy Linh - chủ cửa hàng thời trang nữ ở Long Biên (Hà Nội) - nói 2-3 ngày qua, lượng khách của cô tăng lên đáng kể. Đa phần khách ghé cửa hàng hay mua online đều muốn tìm kiếm các sản phẩm áo giữ nhiệt, áo lót lông, quần nỉ để "chiến đấu" với cái lạnh thấu da của miền Bắc trong những ngày này.

Chị Linh nói khách hàng khi tìm mua áo giữ nhiệt cần rõ ràng nhu cầu, mức giá có thể chi trả, tránh tình trạng mua vội vàng, không tìm hiểu kỹ sẽ nhận về tay sản phẩm khác với nhu cầu.

Hiện nay, áo giữ nhiệt có những loại cơ bản là: áo giữ nhiệt lót nỉ, áo giữ nhiệt sợi cotton và áo giữ nhiệt sợi coolmax (loại sợi tổng hợp đặc biệt).

Về cơ bản, cả ba loại áo giữ nhiệt trên đều có tác dụng giữ ấm cho cơ thể, giúp người dùng không cần mặc quá nhiều quần áo gây nặng nề, khó chịu. Những loại áo này thường được làm từ các chất liệu cách nhiệt có khả năng giữ ấm tốt như len, lông cừu, polyester, hay các sợi tổng hợp.

Với áo giữ nhiệt lót nỉ, người mặc sẽ cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng và thoải mái vì loại áo này vẫn có độ thoáng khí, không gây bức bí khi sử dụng. Điểm đáng lưu ý là cách bảo quản áo nhiệt lót nỉ. Thông thường, loại áo này thường được giặt khô, thay vì giặt máy để đảm bảo không bị biến dạng, co rút.

Thùy Linh nói thêm nếu ở nơi có nhiệt độ lạnh vừa phải, khách hàng có thể cân nhắc lựa chọn áo giữ nhiệt sợi cotton. Loại áo này thoáng khí, co giãn, mềm mại và khá an toàn cho cả những người có làn da nhạy cảm. Hiện nay, áo giữ nhiệt sợi cotton được nâng cấp có thêm sợi tổng hợp elastane hoặc spandex để tăng tính co dãn, giúp áo ôm sát cơ thể và không gây hạn chế khi di chuyển.

Tuy nhiên, áo giữ nhiệt cotton không cách nhiệt tốt bằng áo giữ nhiệt lót nỉ, phù hợp với những ngày không quá lạnh. Áo giữ nhiệt sợi cotton khá dễ để bảo quản, có thể giặt máy.

Theo Thùy Linh, áo giữ nhiệt có nhiều loại, tùy vào chất lượng của vải. Do vậy, người mua cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ về sản phẩm định mua và chọn mua ở các đơn vị uy tín để đảm bảo chất lượng.