Giới nhà giàu Mỹ dần bỏ golf, chuyển sang chơi pickleball

Pickleball được tỷ phú Bill Gates mô tả là sự kết hợp giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn. Trong đó, sân chơi thì giống tennis, vợt chơi giống bóng bàn, và cách đánh bóng qua lưới thì giống cầu lông.

Pickleball gắn liền với tuổi trẻ của tỷ phú Bill Gates, song ông chưa từng nghĩ nó sẽ phát triển như hiện tại. "Tôi không nghĩ bất kỳ ai dự đoán nó trở thành hiện tượng quốc gia", Bill Gates bày tỏ trên Gates Notes.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Thể thao và Thể hình Mỹ (SFIA) , môn này dễ học, mang tính đại chúng cao và phù hợp với mọi lứa tuổi, trình độ. Trò chơi cũng mang tới không khí thoải mái, vui vẻ chứ không quá nghiêm túc hay đối kháng.

Số người chơi pickleball ở Mỹ đã tăng lên 13,6 triệu người vào năm 2023, theo báo cáo của SFIA năm 2024. SFIA cũng thông báo rằng pickleball tiếp tục là môn thể thao phát triển nhanh nhất ở Mỹ với mức tăng trưởng đáng kinh ngạc là 223,5% trong 4 năm (2020-2023).

Robert Dunn, huấn luyện viên pickleball ở Michigan, cho biết môn thể thao này thu hút sự quan tâm và yêu thích từ giới luật sư, nhân viên ngân hàng cho đến giám đốc điều hành...

"Ngay cả khi mục đích ban đầu không phải là kinh doanh thì kinh doanh vẫn thường là chủ đề của các cuộc trò chuyện", Robert nói.

Dữ liệu từ nền tảng đặt chỗ các môn thể thao PodPlay cho thấy số lượng đặt sân pickleball cho các sự kiện doanh nghiệp tại Mỹ tăng vọt trong tháng 6.

Môn thể thao này được đánh giá tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí, dễ chơi và phù hợp với nhiều lứa tuổi, kể cả những người mới bắt đầu.

Pickleball thu hút sự quan tâm và yêu thích từ giới luật sư, nhân viên ngân hàng cho đến giám đốc điều hành (Ảnh: HG).

Ace Pickleball Club, câu lạc bộ có nhiều chi nhánh trên toàn nước Mỹ, cũng nhận thấy nhu cầu đặt sân cho các sự kiện doanh nghiệp ngày càng tăng, thậm chí là các chi nhánh mới chưa mở cửa cũng nhận được nhiều đặt chỗ trước.

Colin Hebson, chuyên gia môi giới bất động sản tại Chicago, cũng chuyển sang pickleball sau 25 năm gắn bó với golf để tiếp khách hàng. Ông cho rằng so với golf thì pickleball ít gây áp lực hơn cho những người mới chơi.

Trong khung giờ thấp điểm, giá vé vào sân tại Mỹ là 5 USD/giờ. Tuy nhiên, giá tiền có thể lên tới 120 USD/giờ trong khung giờ cao điểm.

Ông Mathew Norman, giám đốc sự kiện của câu lạc bộ Crush Yard, cho biết những người chơi bộ môn này dành nhiều thời gian trò chuyện với nhau, do vậy thời gian giao đấu thực tế chỉ kéo dài tối đa 3 tiếng thay vì 5 tiếng.

Điều này giúp các CEO có thể lên lịch hẹn vào lúc 4 giờ chiều và dành thời gian trước đó để giải quyết công việc. Thậm chí một số công ty còn chuyển từ tổ chức giải golf sang pickleball để tăng sự tham gia của nhân viên.

Jasna Burza, huấn luyện viên đời sống (life coach) tại thành phố Minneapolis, Mỹ cũng bắt đầu tập chơi bộ môn này để giúp các khách hàng là giám đốc điều hành, luật sư và doanh nhân được thư giãn và kết nối. Cô cho biết pickleball là lựa chọn tuyệt vời để thay thế cho golf, đặc biệt là phụ nữ bận rộn với công việc và phải chăm sóc gia đình.

"Môn thể thao này giúp mọi người tương tác với nhau trong lúc thi đấu. Người chơi có thể cạnh tranh nhưng không căng thẳng như golf", Jasna chia sẻ với Bloomberg. Cô cũng cho biết môn thể thao này thường tạo ra một môi trường vui vẻ và thoải mái.

Greg Raelson, giám đốc tiếp thị của câu lạc bộ Pickleballerz tại tiểu bang Virginia, Mỹ, cho biết số lượng đặt sân của công ty đã tăng gấp 3 lần so với năm 2021. Câu lạc bộ sức khỏe Life Time của New York cũng nhận 10-20 yêu cầu đặt sân tập mỗi tuần, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Bahram Akradi, nhà sáng lập kiêm CEO của công ty thể thao Life Time, cho biết pickleball đã trở thành động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp trong thời gian gần đây. Ước tính Life Time đã đầu tư khoảng 60 triệu USD cho các sân bóng ngoài trời và chuyển đổi sân bóng rổ thành sân pickleball.

Ông David Pillsbury, CEO Invited Clubs, công ty sở hữu và điều hành hệ thống CLB golf lớn nhất nước Mỹ, thậm chí hiếm khi nghe nói đến bộ môn này cách đây 3 năm trước.

Tuy nhiên đến nay, Invited Clubs đang vận hành khoảng 500 sân pickleball, tổ chức các giải đấu và có kế hoạch mở rộng đầu tư vào bộ môn này. Pillsbury cho biết Invited Clubs đã đầu tư khoảng 10-12 triệu USD vào pickleball trong vòng 3 năm qua.