Tỷ phú Bill Gates giàu cỡ nào?

Bill Gates là người giàu thứ 5 thế giới. Nhà đồng sáng lập Microsoft đang có tổng tài sản khoảng 148 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Còn theo bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes, Bill Gates sở hữu 126,8 tỷ USD và cũng ở vị trí thứ 7 của xếp hạng.

Có nhiều nguồn tin khác nhau về số tiền chính xác của ông, có nguồn ước tính thu nhập hàng ngày của Gates rơi vào khoảng 10,95 triệu USD mỗi ngày. Một nguồn khác đưa ra con số thấp hơn, khoảng 7,6 triệu USD mỗi ngày.

Mặc dù Bill Gates được biết đến nhiều nhất với tư cách là người đứng sau Microsoft nhưng khối tài sản ông tích lũy được còn có giá trị lớn hơn phần cổ phiếu trong Microsoft. Tuy nhiên, Microsoft vẫn là một phần quan trọng trong hành trình tài chính của tỷ phú giàu có này.

Kể từ khi Bill Gates và cộng sự Paul Allen thành lập Microsoft vào năm 1975, công ty đã thống trị nhiều thị trường công nghệ khác nhau. Microsoft đã đạt mức vốn hóa thị trường hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2019.

Sau khi rời công việc điều hành tại Microsoft năm 2008, ông tiếp tục theo đuổi các dự án kinh doanh và từ thiện. Ông là người sáng lập và chủ tịch của một số công ty như BEN, Cascade Investment, TerraPower, bgC3 và Breakthrough Energy.

Biến động tài sản của tỷ phú Bill Gates trong năm qua (Ảnh: Bloomberg).

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết chỉ có khoảng 12,5% giá trị tài sản ròng của Gates đến từ Microsoft. Sự giàu có của ông cũng đến từ các khoản đầu tư bất động sản cùng các cổ phần khác trong chuỗi khách sạn sang trọng và những dự án kinh doanh khác.

Tỷ phú Bill Gates hiện sở hữu 111.288 ha đất và là chủ đất lớn thứ 42 nước Mỹ. Sở hữu đất ở 17 bang, nhà đồng sáng lập Microsoft cũng là chủ đất nông nghiệp lớn nhất nước Mỹ, theo Bảng xếp hạng 100 chủ đất lớn nhất của tạp chí chuyên ngành đất đai Land Report.

Bộ sưu tập gồm những chiếc xe đắt tiền, máy bay riêng và các tác phẩm nghệ thuật đã phản ánh sở thích đa dạng của ông. Không những vậy, ông còn rất nỗ lực tham gia các hoạt động từ thiện.

Phần lớn thu nhập của Gates đều dành cho các hoạt động từ thiện, thông qua quỹ Bill & Melinda Gates. Vào năm 2023, quỹ này cam kết chi 8,3 tỷ USD để chống đói nghèo, bệnh tật và bất bình đẳng, tăng 15% so với năm 2022. Quỹ cũng đặt mục tiêu tăng khoản chi trả lên 9 tỷ USD vào năm 2026.

Trong năm 2023, tỷ phú Bill Gates bắt đầu mở rộng danh mục đầu tư của mình, cho thấy cách tiếp cận chiến lược của ông nhằm giúp quản lý tài sản. Ông đã mua 3,76% cổ phần của Heineken Holding NV, trị giá khoảng 939,87 triệu USD. Khoản đầu tư này cho thấy sự đa dạng hóa lợi ích của Bill Gates ngoài lĩnh vực công nghệ.

Trong buổi giao lưu hỏi đáp Ask Me Anything (AMA) trên diễn đàn Reddit cuối năm 2023, tỷ phú công nghệ Bill Gates chia sẻ bản thân đang đặt mục tiêu nâng cao năng suất và tạo việc làm thông qua các khoản đầu tư mới, với các quyết định được đưa ra bởi một nhóm đầu tư chuyên nghiệp.