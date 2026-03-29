Giấu thông tin, loạt công ty vừa bị phạt tiền

Ngày 27/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt loạt công ty do vi phạm công bố thông tin.

Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí (mã chứng khoán: PFH) bị phạt số tiền 92,5 triệu đồng, do không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên năm 2023; Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kiểm toán năm 2022, năm 2023; Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2023…

Công ty còn bị phạt số tiền 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Như vậy, tổng mức phạt tiền đối với Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí là 157,5 triệu đồng.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios (HISC) - tổ chức có mối liên hệ với Bamboo Capital - cũng bị phạt số tiền 92,5 triệu đồng, do công ty không công bố thông tin với báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; BCTC năm 2020; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020…. Ngoài ra, Helios còn công bố tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2024 không đúng thời hạn cho HNX.

Công ty cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre bị phạt 100 triệu đồng do hành vi không công bố thông tin các tài liệu: Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2025…

Song song, 4 doanh nghiệp năng lượng thuộc Tập đoàn Xuân Thiện cũng xuất hiện trong danh sách bị UBCKNN xử phạt 92,5 triệu đồng vì lỗi công bố thông tin, gồm Công ty cổ phần Ea Súp 1 (ES1C), Công ty cổ phần Ea Súp 2 (ES2C), Công ty cổ phần Ea Súp 3 (ES3C) và Công ty cổ phần Ea Súp 5 (ES5C).

Trước đó, vào ngày 26/3, UBCKNN xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Sài Gòn (mã chứng khoán: PSG) số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin…