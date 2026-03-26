Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nóng về đầu tư trên mạng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có khuyến cáo nhà đầu tư về hoạt động hợp tác đầu tư trên môi trường mạng.

Theo UBCKNN, một số doanh nghiệp thông qua các ứng dụng và một số các website trên nền tảng mạng xã hội như Tikop, Buff, Topi… tổ chức huy động vốn của các nhà đầu tư bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, sau đó uỷ thác cho các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán để thực hiện đầu tư vào các sản phẩm tài chính.

Hoạt động huy động vốn bằng hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư thông qua các ứng dụng và website nêu trên không do UBCKNN quản lý, cấp phép.

"Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro khi có tranh chấp xảy ra mà không được pháp luật về chứng khoán bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp", UBCKNN nhấn mạnh.

Do vậy, cơ quan này cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kỹ về pháp lý khi thực hiện giao dịch hợp tác đầu tư qua các ứng dụng, website trên môi trường mạng.

Kênh đầu tư Tikop vừa bị UBCKNN nêu đích danh (Ảnh: Chụp màn hình).

Những năm thị trường chứng khoán sôi động (từ 2020 đến nay), hàng loạt ứng dụng (app) đầu tư chứng khoán đã ra đời để thu hút nhà đầu tư có tiền nhàn rỗi nhưng ít thời gian hoặc những người có số tiền nhỏ nhưng muốn đầu tư chứng khoán để kiếm lời.

Đơn cử, Tikop vừa bị UBCKNN nêu đích danh từng có quảng cáo nhà đầu tư có thể tham gia các sản phẩm như tích lũy hứa hẹn lãi suất lên tới 8,5%/năm cho 13 tháng, lãi 7,5%/năm cho gói tích lũy kỳ hạn 5 tháng...