Giá xăng ngày mai tăng?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (18/9). Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô biến động trái chiều.

Ngày 16/9, giá xăng dầu nhập khẩu trên thị trường Singapore ở mức 83,4 USD/thùng với xăng RON 95, tăng gần 2 USD/thùng so với 7 ngày trước; xăng RON 92 ở mức 81,14 USD/thùng, cũng tăng gần 2 USD/thùng. Nhiều khả năng giá xăng trong nước sẽ bật tăng trong kỳ điều hành ngày 18/9.

Giá xăng dự kiến tăng khoảng 200-300 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel có thể tăng nhẹ 50-100 đồng/lít hoặc giữ nguyên. Nếu liên Bộ sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng ít hơn.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng dự báo giá xăng sẽ tăng trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 17/9, chiết khấu xăng dầu tại một số kho ở mức khoảng 1.000-1.200 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ bật tăng sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 21 lần, giảm 17 lần. Dầu diesel có 19 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 11/9, xăng E5 RON 92 giảm 100 đồng/lít về 19.750 đồng/lít; xăng RON 95 cũng giảm 30 đồng/lít, còn 20.400 đồng/lít. Dầu diesel tăng 170 đồng/lít lên 18.640 đồng/lít, dầu hỏa tăng 50 đồng/lít lên 18.360 đồng/lít; dầu mazut giảm 280 đồng/kg về mức 15.090 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 16/9, giá dầu tăng nhẹ khi thị trường cân nhắc nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga, theo Reuters.

Ông Phil Flynn, chuyên gia tại Price Futures Group, cho biết các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga cùng với áp lực ngày càng tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với người mua dầu thô Nga đã đẩy giá dầu tăng.

Bên cạnh đó, giá dầu cũng được hỗ trợ nhờ nhu cầu lọc dầu tăng mạnh tại Trung Quốc và lượng dầu thô dự trữ của Mỹ giảm. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc lại gây áp lực lên giá.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp ngày 16/9-17/9. Việc giảm lãi suất có thể giúp chi phí vay thấp hơn, thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu. Theo ông Phil Flynn, thị trường đang dự đoán Fed có thể cắt giảm lãi suất mạnh, làm đồng USD suy yếu và kéo giá dầu đi lên.

Dữ liệu của Trading Economics cho thấy, 1h ngày 17/9, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 64,72 USD/thùng, tăng 3,25% so với tuần trước; tương tự, dầu Brent cũng ở mức 68,6 USD/thùng, tăng 2,41%.