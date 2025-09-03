Giá xăng dầu ngày mai sẽ tăng tiếp?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (4/9). Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô tiếp tục tăng.

Ngày 2/9, giá xăng dầu nhập khẩu trên thị trường Singapore ở mức 82,72 USD/thùng với xăng RON 95, tăng hơn 1 USD/thùng so với 7 ngày trước; xăng RON 92 ở mức 80,78 USD/thùng, tăng hơn 1 USD/thùng. Nhiều khả năng giá xăng trong nước sẽ tăng tiếp trong kỳ điều hành ngày 4/9.

Giá xăng dự kiến tăng khoảng 50-150 đồng/lít. Dầu diesel có thể tăng 50-100 đồng/lít. Nếu liên Bộ sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng có thể giữ nguyên.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng dự báo giá xăng dầu sẽ tăng tiếp trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 3/9, chiết khấu xăng dầu tại một số kho ở mức khoảng 1.000-1.200 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ tăng 3 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 20 lần, giảm 16 lần. Dầu diesel có 17 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 28/8, xăng E5 RON 92 tăng 310 đồng/lít lên 19.770 đồng/lít; xăng RON 95 cũng tăng 270 đồng/lít, lên 20.360 đồng/lít. Dầu diesel tăng 450 đồng/lít lên 18.350 đồng/lít, dầu hỏa tăng 410 đồng/lít lên 18.220 đồng/lít; dầu mazut tăng 150 đồng/kg lên mức 15.260 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, kết phiên giao dịch ngày 2/9, giá dầu tăng hơn 1% sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào dầu mỏ của Iran, theo Reuters.

Trước đó, ngày 2/9, Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới công ty vận tải và tàu thuyền do một doanh nhân Iraq cầm đầu, vì bị cáo buộc buôn lậu dầu của Iran nhưng gắn mác dầu Iraq. Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, cho rằng việc Mỹ siết chặt hoạt động xuất khẩu dầu của Iran đã đẩy giá dầu tăng.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang chờ đợi cuộc họp của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (OPEC+) vào ngày 7/9. Giới phân tích cho rằng nhóm này sẽ không nới lỏng các đợt cắt giảm tự nguyện còn lại của 8 thành viên - bao gồm Saudi Arabia và Nga - vốn là những yếu tố đang hỗ trợ thị trường và giữ giá trong khoảng 60 USD/thùng.

Nhà phân tích độc lập Gaurav Sharma nhận định OPEC+ có thể sẽ chờ thêm báo cáo sau khi mùa lái xe cao điểm mùa hè tại Mỹ kết thúc mới đưa ra quyết định tiếp theo, trong bối cảnh thị trường được dự báo sẽ dư cung vào quý IV.

Dữ liệu của Trading Economics cho thấy, 9h ngày 3/9, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 65,61 USD/thùng, tăng 2,5% so với tuần trước; tương tự, dầu Brent cũng ở mức 69,09 USD/thùng, tăng 2,41%