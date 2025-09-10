Giá xăng ngày mai sẽ quay đầu giảm?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (11/9). Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô giảm sâu nhưng gần đây đã tăng trở lại sau quyết định của OPEC+.

Ngày 9/9, giá xăng dầu nhập khẩu trên thị trường Singapore ở mức 81,58 USD/thùng với xăng RON 95, giảm hơn 1 USD/thùng so với 7 ngày trước; xăng RON 92 ở mức 79,22 USD/thùng, cũng giảm hơn 1 USD/thùng. Nhiều khả năng giá xăng trong nước sẽ quay đầu giảm trong kỳ điều hành ngày 11/9.

Giá xăng dự kiến giảm khoảng 50-150 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel có thể tăng 100-200 đồng/lít. Nếu liên Bộ sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng có thể giữ nguyên.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng dự báo giá xăng dầu sẽ biến động trái chiều trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 10/9, chiết khấu xăng dầu tại một số kho ở mức khoảng 1.200-1.400 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ quay đầu giảm sau 3 phiên tăng liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 21 lần, giảm 16 lần. Dầu diesel có 18 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 4/9, xăng E5 RON 92 tăng 80 đồng/lít lên 19.850 đồng/lít; xăng RON 95 cũng tăng 70 đồng/lít, lên 20.430 đồng/lít. Dầu diesel tăng 120 đồng/lít lên 18.470 đồng/lít, dầu hỏa tăng 90 đồng/lít lên 18.310 đồng/lít; dầu mazut tăng 110 đồng/kg lên mức 15.370 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, kết phiên giao dịch ngày 9/9, giá dầu tăng gần 2% sau khi quân đội Israel tuyên bố đã tấn công vào ban lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha (Qatar), theo Reuters.

Ngay trước khi vụ tấn công được công bố, thị trường dầu đã giao dịch ở mức cao nhờ OPEC+ tăng sản lượng thấp hơn dự báo, kỳ vọng Trung Quốc tiếp tục dự trữ dầu và lo ngại về các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Nhằm kiềm chế đà tăng giá dầu, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết giá dầu thô toàn cầu có thể chịu áp lực giảm trong những tháng tới nhờ lượng tồn kho gia tăng.

Theo chuyên gia Alex Hodes, thị trường dầu thực tế đang yếu đi, thể hiện qua việc mức chênh lệch giá mua - bán ở khu vực Đại Tây Dương giảm mạnh. Ông cho rằng việc giá dầu gần như không phản ứng trước căng thẳng leo thang tại Trung Đông là minh chứng rõ ràng cho thấy nhu cầu trên thị trường hiện rất yếu.

Dữ liệu của Trading Economics cho thấy, 7h45 ngày 10/9, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 63,05 USD/thùng, tăng 1,92% so với tuần trước; tương tự, dầu Brent cũng ở mức 66,75 USD/thùng, tăng 1,91%