Giá xăng ngày mai sẽ tăng trở lại?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 16/10. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới biến động trái chiều, gần đây có xu hướng tăng. Ngày 14/10, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 78,36 USD/thùng, RON 92 là 75,62 USD/thùng, giảm gần 1 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước tăng nhẹ khoảng 50-150 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm khoảng 200-250 đồng/lít. Nếu cơ quan điều hành chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể giữ nguyên.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ biến động trái chiều trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 14/10, chiết khấu xăng dầu tại một số kho ở mức 1.200-1.600 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ tăng nhẹ sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 23 lần, giảm 19 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 19 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 9/10, giá xăng E5 RON 92 giảm 490 đồng/lít còn 19.130 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 480 đồng/lít, về 19.720 đồng/lít. Dầu diesel giảm 430 đồng/lít về 18.600 đồng/lít, dầu hỏa giảm 570 đồng/lít còn 18.430 đồng/lít; dầu mazut giảm 570 đồng/kg về mức 14.800 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu giảm 2% trong phiên 14/10 sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nguy cơ dư cung nghiêm trọng vào năm 2026, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa hạ nhiệt. Trong phiên giao dịch trước, giá dầu Brent tăng 0,9% và giá dầu WTI của Mỹ tăng 1%.

Nói với Reuters, ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận định căng thẳng mới giữa Mỹ và Trung Quốc đang gây áp lực lên giá dầu, vì nếu leo thang, nền kinh tế Trung Quốc có thể gặp khó khăn.

Trong khi đó, chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS cho rằng tâm lý lo ngại rủi ro đang gia tăng khi căng thẳng thương mại ảnh hưởng đến thị trường, trong khi báo cáo của IEA lại mang tính tiêu cực.

Ở một diễn biến khác, IEA dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ dư thừa tới 4 triệu thùng/ngày vào năm tới, do các nước OPEC+ (gồm các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và 10 nước sản xuất khác) và đối thủ tăng sản lượng trong khi nhu cầu vẫn yếu.

Trong báo cáo tháng công bố hôm 13/10, OPEC và các đối tác như Nga lại đưa ra nhận định lạc quan hơn, cho rằng tình trạng dư cung sẽ giảm dần vào năm 2026 khi liên minh OPEC+ tiếp tục lộ trình tăng sản lượng có kiểm soát.

Theo dữ liệu Trading Economics, 1h50 sáng 15/10, giá dầu WTI giao dịch ở mức 58,78 USD/thùng, giảm 0,16% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng giảm 0,33%, còn 62,49 USD/thùng.