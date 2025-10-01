Giá xăng dầu có thể tăng nhẹ trong kỳ điều chỉnh ngày 2/10

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương – Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 2/10. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng trong nước nhiều khả năng tăng nhẹ hoặc giữ nguyên, trong khi dầu diesel có thể nhích lên đáng kể.

Giá xăng có thể tăng 50-100 đồng/lít

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới có lúc tăng nhưng gần đây đã quay đầu giảm. Ngày 30/9, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 79,2 USD/thùng, RON 92 là 77,33 USD/thùng, tương đương so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước sẽ tăng khoảng 50-100 đồng/lít hoặc giữ nguyên, tùy theo cách điều hành và việc sử dụng Quỹ bình ổn giá. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể tăng mạnh hơn, khoảng 200-350 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng sẽ tăng nhẹ trong kỳ điều hành tới. Ngày 30/9, chiết khấu xăng dầu tại một số kho ở mức 1.000-1.100 đồng/lít.

Nếu dự báo thành hiện thực, giá xăng trong nước sẽ quay đầu tăng chỉ sau một phiên giảm. Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 đã có 22 lần tăng, 18 lần giảm; dầu diesel có 20 lần tăng, 18 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 25/9, giá xăng E5 RON 92 giảm 370 đồng/lít xuống còn 19.610 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 440 đồng/lít, về 20.160 đồng/lít. Dầu diesel giảm nhẹ 50 đồng/lít xuống 18.650 đồng/lít, trong khi dầu hỏa tăng 80 đồng/lít lên 18.620 đồng/lít và dầu mazut tăng 70 đồng/kg lên 15.200 đồng/kg.

Thị trường thế giới chịu áp lực từ OPEC+

Trên thị trường quốc tế, giá dầu tiếp tục giảm trong phiên 30/9 khi nhà đầu tư lo ngại nguồn cung dư thừa. Theo Reuters, OPEC+ (gồm các nước thành viên OPEC và 10 nước sản xuất khác) có thể quyết định đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng tại cuộc họp đầu tháng 11.

Hai trong số ba nguồn tin cho biết 8 thành viên OPEC+ có thể đồng ý nâng sản lượng thêm từ 274.000-411.000 thùng/ngày, tức gấp 2-3 lần mức tăng của tháng 10. Một nguồn tin khác nói mức tăng có thể lên tới 500.000 thùng/ngày. Trước đó, Bloomberg đưa tin OPEC+ cân nhắc tăng thêm 500.000 thùng/ngày nhưng OPEC đã bác bỏ thông tin này.

Ông Andrew Lipow, Chủ tịch Công ty tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, nhận định: “Việc OPEC+ có thể tăng sản lượng, kết hợp nguồn cung bổ sung từ Iraq, đang tạo áp lực lớn lên giá dầu”.

Theo dữ liệu Trading Economics, 8h sáng 1/10, giá dầu WTI giao dịch ở mức 62,23 USD/thùng, giảm 5,27% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng giảm 4,82%, còn 65,86 USD/thùng.