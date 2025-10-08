Giá xăng ngày mai giảm?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 9/10. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ giảm mạnh.

Dự kiến giảm 400-600 đồng/lít

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới giảm mạnh khi triển vọng nguồn cung toàn cầu gia tăng. Ngày 7/10, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 78,93 USD/thùng, RON 92 là 76,47 USD/thùng, giảm gần 1 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước sẽ giảm khoảng 450-600 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm khoảng 400-500 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 7/10, chiết khấu xăng dầu tại một số kho ở mức 1.600-1.900 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước sẽ đồng loạt giảm sau một phiên tăng nhẹ. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 23 lần, giảm 18 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 18 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 2/10, giá xăng E5 RON 92 tăng 10 đồng/lít lên 19.620 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 40 đồng/lít, lên 20.200 đồng/lít. Dầu diesel tăng 380 đồng/lít lên 19.030 đồng/lít, dầu hỏa tăng 380 đồng/lít lên 19.000 đồng/lít; dầu mazut tăng 170 đồng/kg lên mức 15.370 đồng/kg.

Giá dầu giảm trước áp lực dư cung toàn cầu

Trên thị trường quốc tế, giá dầu tiếp tục giảm trong phiên 7/10 khi nhà đầu tư đánh giá mức tăng sản lượng của OPEC+ (gồm các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và 10 nước sản xuất khác) trong tháng 11 thấp hơn dự kiến, trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu dư cung tiềm ẩn.

Theo Reuters, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11. Trong tuyên bố chính thức, OPEC dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn ổn định, đồng thời đánh giá các yếu tố cơ bản của thị trường ổn định nhờ dự trữ dầu ở mức thấp.

Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) dự báo sản lượng dầu của Mỹ năm nay sẽ đạt kỷ lục 13,53 triệu thùng/ngày, cao hơn dự báo lần trước 13,44 triệu thùng/ngày. Dự trữ dầu toàn cầu cũng được dự báo tăng do các nước ngoài OPEC+ nâng sản lượng, gây áp lực giảm giá.

Mỏ dầu Đại Khánh ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

JPMorgan cho biết lượng dầu dự trữ toàn cầu đã tăng thêm 123 triệu thùng trong tháng 9. Trung Quốc đang đẩy nhanh xây dựng kho dự trữ dầu. Trong khi đó, xung đột Nga - Ukraine tiếp tục tạo bất ổn nguồn cung dầu thô của Nga, ảnh hưởng tới giá năng lượng.

Các nhà đầu tư hiện theo dõi sát dữ liệu dự trữ dầu của Mỹ. Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định thị trường đang đi ngang, chờ phản ứng từ lượng tồn kho.

Theo dữ liệu Trading Economics, 0h50 sáng 8/10, giá dầu WTI giao dịch ở mức 61,54 USD/thùng, tăng 1,09% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng tăng 1,13%, lên 65,26 USD/thùng.