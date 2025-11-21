Giá vàng miếng sụt giảm về sát 150 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 148,3-150,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên liền trước. Chênh lệch mua - bán được duy trì ở mốc 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm cùng chiều quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới hiện tại ở quanh 4.055 USD/ounce, giảm 15 USD so với phiên cũ. Trước đó, kim loại này khởi sắc, có thời điểm vượt mốc 4.100 USD/ounce trước khi quay đầu giảm.

Kim loại quý giằng co trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và báo cáo việc làm của Mỹ để tìm manh mối về lộ trình lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 ở mức 49%.

Trong môi trường lãi suất thấp, giá vàng thường được hưởng lợi vì chi phí nắm giữ vàng giảm. Bên cạnh đó, vàng cũng trở nên hấp dẫn hơn khi thị trường tài chính toàn cầu xuất hiện nhiều rủi ro. Đây là nền tảng khiến giá vàng quốc tế duy trì xu hướng đi lên trong thời gian gần đây.

Giá vàng thế giới 3 ngày nay có những diễn biến khá phức tạp và chưa thể xác định một hướng đi rõ ràng. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs vẫn giữ nguyên dự báo lạc quan rằng giá vàng sẽ chạm mốc 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026. Những biến động giảm giá gần đây chỉ là nhiễu sóng tạm thời trên đường đi lên dài hạn của vàng.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

“Đà tăng của vàng phần nào bị kìm lại bởi đồng USD mạnh lên và những nghi ngờ về thời điểm Fed có thể cắt giảm lãi suất tiếp theo", Tim Waterer, Giám đốc phân tích thị trường tại đơn vị chuyên về giao dịch KCM Trade nhận định.

Giữa lúc giá vàng lập đỉnh, thị trường Trung Quốc ghi nhận nhu cầu bán buôn tăng trái mùa, ETF vàng hút vốn mạnh, giao dịch bùng nổ và PBoC tiếp tục mua vào.

Ray Jia, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường Trung Quốc của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho biết thị trường vàng Trung Quốc trong tháng 10 đã tăng trưởng mạnh hơn hẳn so với thông lệ của thời điểm này trong năm, và bước sang tháng 11 vẫn duy trì đà đi lên.

Cùng lúc đó, các quỹ ETF vàng của Trung Quốc hút một lượng vốn lớn và khối lượng giao dịch vàng tương lai cũng tăng mạnh.

Trong báo cáo cập nhật mới nhất về thị trường vàng Trung Quốc, Ray Jia nhận định tháng 10 là “câu chuyện của 2 nửa”. Ông cho biết giá vàng tăng mạnh trong nửa đầu tháng, liên tiếp lập mức cao mới do rủi ro gia tăng và lực mua mạnh từ ETF, trước khi hạ nhiệt vào cuối tháng khi căng thẳng địa chính trị giảm bớt và hoạt động chốt lời diễn ra.