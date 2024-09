Giá vàng vượt 2.600 USD, phá vỡ mọi kỷ lục

Giá vàng liên tục lập đỉnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 80-82 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên giá. Trong phiên hôm qua, vàng miếng tăng 200.000 đồng mỗi chiều.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 78,7-80 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng trong phiên hôm qua. Đây là lần đầu tiên vàng nhẫn chạm mốc 80 triệu đồng chiều bán. Loại vàng 0,3-0,5 chỉ được bán ra với giá 80,1 triệu đồng/lượng, cũng là mức kỷ lục của mặt hàng này.

So với đầu năm, mỗi lượng vàng nhẫn cao hơn khoảng 17 triệu đồng một lượng, tương đương mức tăng 27%. Mức sinh lời của vàng nhẫn trơn năm nay vượt trội so với vàng miếng SJC (8%), sau khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp chính sách vào mặt hàng độc quyền vàng miếng.

Giá vàng trong nước đi lên theo đà tăng mạnh của kim loại quý trên thị trường quốc tế. Trên thế giới, giá vàng hôm nay đạt , gần 2.620 USD/ounce, tăng 34 USD.

Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương thấp hơn gần 5 triệu đồng so với giá vàng miếng trong nước và kém vàng nhẫn 2,5 triệu đồng.

Năm nay, chính sách nới lỏng tiền tệ và mua vàng của các ngân hàng trung ương lớn, cùng căng thẳng địa chính trị đã nhiều lần kéo giá kim loại quý lên đỉnh. Từ đầu năm, giá vàng quốc tế đã tăng 25%.

Kim loại quý này được coi là công cụ an toàn trong thời kỳ biến động kinh tế - chính trị. Lãi suất thấp càng giúp vàng càng hấp dẫn, do công cụ này không trả lãi cố định. UBS thậm chí dự báo giá vàng có thể lên 2.700 USD/ounce vào giữa năm sau, do nhu cầu của các quỹ đầu tư tăng vài tháng tới.

Giá vàng tăng không ngừng (Ảnh: Tiến Tuấn).

USD ngược chiều vàng

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 100,7 điểm, tăng 0,01% so với trước đó và hiện ở vùng giá thấp nhất kể từ tháng 9/2023.

Đồng USD vốn có mức độ nhạy cảm lớn với các kỳ vọng lãi suất cũng như những dự báo về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Sau quyết định của Fed, hầu hết chuyên gia đều cho rằng đồng USD sẽ tiếp tục suy giảm, trái ngược với vàng.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua công bố tỷ giá trung tâm tại 24.167 đồng/USD, tăng 16 đồng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 22.959 đồng đến 25.375 đồng/USD.

Ngân hàng quy mô lớn giao dịch ngoại tệ lớn niêm yết tỷ giá ở mức 24.380-24.750 đồng/USD, giảm 50 đồng ở cả chiều mua và bán. Ngân hàng quy mô nhỏ hơn cũng cho phép giao dịch USD tại 24.430-24.810 đồng, giảm 10 đồng ở cả 2 chiều giao dịch.

Trên thị trường tự do, giá bán USD tự do lấy lại mốc 25.000 đồng, hiện được các điểm thu mua ngoại tệ giao dịch tại 24.965 đồng/USD ở chiều mua và 26.065 đồng/USD ở chiều bán, tăng 65 đồng so với trước đó.