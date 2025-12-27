Giá vàng và giá bạc thế giới cùng leo lên mức kỷ lục mới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/12, giá vàng thế giới giao ngay tăng 54 USD, lên mức 4.533 USD/ounce. Trong phiên, giá có lúc xác lập kỷ lục mới tại 4.549 USD.

Cùng chiều, giá bạc tăng 7,5%, lần đầu tiên chạm mốc 77,4 USD, qua đó nâng mức tăng từ đầu năm lên 167%. Đà tăng chủ yếu xuất phát từ tình trạng thiếu hụt nguồn cung và nhu cầu đầu tư mạnh mẽ, khi bạc được Mỹ xếp vào nhóm kim loại thiết yếu.

Giá vàng và giá bạc đang được hỗ trợ bởi nhu cầu mua vào như một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và đồng USD suy yếu gần đây. Tình hình căng thẳng ở Venezuela, nơi Mỹ đã phong tỏa các tàu chở dầu và gia tăng áp lực lên chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, càng làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này như một tài sản trú ẩn an toàn.

Dù neo cao chót vót, vàng vẫn được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong nhóm hàng hóa toàn cầu và có thể tiếp tục được các ngân hàng Trung ương mua gom.

Giá vàng và bạc liên tục biến động mạnh trong thời gian gần đây (Ảnh: Goldprice).

Goldman Sachs nhận định, nếu không chỉ các ngân hàng Trung ương mà cả nhà đầu tư tư nhân cùng gia tăng nắm giữ, giá vàng hoàn toàn có khả năng vượt mốc 4.900 USD/ounce trong năm tới.

Ngân hàng này cũng chỉ ra rằng cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và địa chính trị, cùng những biến động lớn trên thị trường năng lượng toàn cầu, sẽ tiếp tục định hình xu hướng của thị trường hàng hóa nói chung và vàng nói riêng.

Trong kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP toàn cầu duy trì ổn định và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm khoảng 50 điểm cơ bản lãi suất trong năm 2026 sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vàng và các kim loại quý.

Đặc biệt, Goldman Sachs tỏ ra lạc quan với triển vọng với vàng nhờ lực mua bền bỉ từ các ngân hàng Trung ương. Dự báo trong năm 2026, lượng vàng mua vào của khối này có thể đạt trung bình khoảng 70 tấn/tháng, cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước năm 2022.

Nguyên nhân đến từ lo ngại rủi ro địa chính trị sau các sự kiện đóng băng dự trữ ngoại hối, trong khi tỷ trọng vàng trong dự trữ của nhiều nền kinh tế mới nổi - đặc biệt là Trung Quốc - vẫn ở mức thấp, còn nhu cầu vàng toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Theo ông Steven Orrell, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc danh mục đầu tư tại Orrell Capital Management, ở góc độ đầu tư, khi kỳ vọng lạm phát gia tăng, nhiều nhà đầu tư có xu hướng mua bạc song song với vàng. Bạc còn được gọi là "vàng của người ít vốn" vì có giá rẻ hơn, giúp nhà đầu tư tiếp cận kim loại quý với số tiền thấp hơn nhưng sở hữu được nhiều kim loại vật chất hơn.

Ngoài ra, giá bạc còn hưởng lợi từ yếu tố công nghiệp. “Nhà đầu tư kỳ vọng doanh nghiệp sẽ dễ tiếp cận vốn hơn, qua đó triển khai nhiều dự án sản xuất - những lĩnh vực cần đến đặc tính dẫn điện của bạc”, ông Orrell cho hay.

"Kỳ vọng Fed tiếp tục giảm lãi suất trong năm 2026, đồng USD yếu và căng thẳng địa chính trị tăng cao đang gây ra biến động tại các thị trường. Dù đến cuối năm, việc bán chốt lời có thể xảy ra, xu hướng chung vẫn là tăng", ông Peter Grant, Phó giám đốc công ty tài chính Zaner Metals, nhận định trong báo cáo.

Các thị trường hiện dự báo Fed điều chỉnh lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm tới. Lần đầu tiên có thể vào giữa năm, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử Chủ tịch Fed mới. Trước đó, ông nhiều lần cho biết sẽ chỉ chọn ứng viên ủng hộ giảm lãi suất.

"Giá bạc lên 80 USD năm nay là khả thi. Còn với vàng, mục tiêu 5.000 USD có thể đạt được trong nửa đầu năm tới", ông Grant nhận định.