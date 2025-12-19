Sau một năm thăng hoa, giá bạc sẽ đi về đâu trong 2026?

Trong những câu chuyện trà dư tửu hậu của giới đầu tư những ngày cuối năm 2025, người ta không còn nói nhiều về vàng hay đất nền, mà là bạc. Một cú lội ngược dòng ngoạn mục khiến ngay cả những chuyên gia kỳ cựu tại phố Wall cũng phải ngỡ ngàng.

Hãy nhìn vào một phép so sánh đầy hình tượng: Tổng mức tăng trưởng trong 12 tháng qua của cổ phiếu con cưng làng công nghệ Nvidia, chỉ số Nasdaq và cả vàng cộng lại mới ngang ngửa với đà tăng của bạc. Kim loại trắng này hiện đang giao dịch quanh mức 66,5 USD/ounce, tăng tới 130% chỉ trong vòng một năm.

Tính đến thời điểm hiện tại, bạc âm thầm tăng 130% trong năm 2025, xô đổ mọi kỷ lục lịch sử (Ảnh: The Tradable).

Khi "kho lương" toàn cầu cạn kiệt

Để hiểu vì sao bạc lại phi mã, chúng ta cần nhìn vào cốt lõi của vấn đề cung - cầu. Không giống như vàng, thứ kim loại chủ yếu nằm trong két sắt của các ngân hàng Trung ương, bạc là "máu" của nền công nghiệp hiện đại.

Thế giới đang bước vào năm thứ 5 liên tiếp thiếu hụt nguồn cung bạc. Con số thâm hụt lũy kế từ năm 2021 đến nay đã lên tới gần 820 triệu ounce. Điều đáng nói là khả năng mở rộng nguồn cung của bạc cực kỳ kém linh hoạt. Bạc chủ yếu là sản phẩm phụ khi khai thác các kim loại khác như đồng hay kẽm, nghĩa là các công ty khai khoáng không thể cứ thấy giá tăng là vặn van xả thêm hàng ra thị trường. Thực tế, sản lượng khai thác toàn cầu năm nay gần như dậm chân tại chỗ, trong khi nhu cầu tái chế cũng chẳng thấm vào đâu.

Hệ quả là các kho dự trữ trên thế giới đang "bốc hơi" với tốc độ chóng mặt. Tại London, lượng bạc lưu kho đã giảm gần 40% trong ba năm qua. Tồn kho tại Thượng Hải chạm đáy 10 năm. Giới phân tích ước tính, lượng dự trữ phục vụ công nghiệp hiện tại chỉ còn đủ dùng cho khoảng 30 đến 45 ngày.

Sự khan hiếm vật chất này chính là bệ đỡ vững chắc nhất khiến giá bạc khó có thể giảm sâu, bất chấp những rung lắc của thị trường tài chính.

3 cỗ máy ngốn bạc của tương lai

Động lực đẩy giá bạc không chỉ đến từ sự khan hiếm, mà còn từ một "cơn khát" của công nghệ. Có 3 xu hướng lớn đang định hình lại vị thế của kim loại này, biến nó từ một tài sản trú ẩn thành một vật liệu chiến lược.

Đầu tiên và mạnh mẽ nhất là năng lượng mặt trời. Bất chấp những thay đổi về chính sách tại Mỹ hay sự cắt giảm trợ cấp ở một số nơi, cỗ xe năng lượng tái tạo vẫn đang lao đi với tốc độ không phanh.

Chỉ trong nửa đầu năm 2025, thế giới đã lắp đặt hơn 700 triệu tấm pin mặt trời. Riêng ngành này đã "ngốn" khoảng 15% tổng tiêu thụ bạc toàn cầu. Trung Quốc, Châu Âu và cả những "đại gia dầu mỏ" như Ả Rập Saudi đang đua nhau phủ kín các sa mạc và mái nhà bằng pin mặt trời, và bạc - chất dẫn điện tốt nhất bảng tuần hoàn - là thứ không thể thay thế trong mỗi tấm pin đó.

Thứ hai là cuộc cách mạng xe điện (EV). Dù các ưu đãi thuế tại Mỹ có phần thay đổi, nhưng xu hướng chuyển dịch sang xe điện trên toàn cầu vẫn tăng trưởng hơn 20%. Một chiếc xe điện cần lượng bạc gấp đôi so với xe chạy xăng để vận hành hệ thống mạch điện phức tạp. Với dự báo lượng xe điện sẽ tăng thêm 30% vào năm 2026, nhu cầu bạc từ lĩnh vực ô tô sẽ tiếp tục là một lực hút khổng lồ.

Cuối cùng, một nhân tố mới nổi nhưng đầy tiềm năng - trí tuệ nhân tạo (AI) và điện hạt nhân. Các trung tâm dữ liệu AI mọc lên như nấm cần những con chip dẫn điện siêu tốc, và bạc là lựa chọn tối ưu. Bên cạnh đó, sự hồi sinh của điện hạt nhân cũng đòi hỏi một lượng bạc không nhỏ cho các thanh điều khiển trong lò phản ứng.

Kịch bản nào cho năm 2026?

Nhìn về vĩ mô, gió vẫn đang thổi xuôi chiều cho kim loại quý. Số liệu thất nghiệp tại Mỹ đã tăng lên 4,6%, báo hiệu nền kinh tế số một thế giới đang hạ nhiệt. Thị trường đang đặt cược lớn vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải cắt giảm lãi suất hai lần trong năm 2026. Lãi suất giảm luôn là tin tốt cho các tài sản không sinh lời như vàng và bạc, đồng thời làm suy yếu đồng USD, giúp giá bạc quốc tế càng thêm vững chắc.

Nhiều tổ chức tài chính uy tín đang dự báo bạc có thể chinh phục mốc 70-75 USD/ounce trong năm tới. Tuy nhiên, bạc thường biến động mạnh gấp 2-3 lần vàng. Khi tăng, nó tăng rất sốc, nhưng khi điều chỉnh, nó cũng có thể khiến nhà đầu tư "đau tim".

Dẫu vậy, với bối cảnh tồn kho cạn kiệt và vai trò không thể thay thế trong nền kinh tế xanh và kỹ thuật số, bạc đang sở hữu một vị thế hiếm có. Nó không còn đơn thuần là tiền tệ hay trang sức, mà đã trở thành một loại khoáng sản chiến lược.

Năm 2026 có thể sẽ chứng kiến những nhịp rung lắc mạnh, nhưng xu hướng tăng giá dài hạn dường như vẫn chưa tìm thấy điểm dừng.

Giống như một chuyên gia đã nhận định: "Thế giới không thể chuyển sang kỷ nguyên xanh và số hóa nếu thiếu bạc. Và khi bạn không thể in thêm bạc như in tiền, cái giá phải trả cho sự khan hiếm này sẽ còn được thị trường định đoạt lại ở những mức cao hơn nữa".