Giá vàng trong nước, thế giới phục hồi

Mở cửa phiên giao dịch ngày 27/3, các doanh nghiệp lớn trong nước niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 166,9-169,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên hôm qua.

Tuy nhiên, đến 9h15, giá vàng miếng được điều chỉnh lên mức 167,6-170,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng tăng 700.000 đồng/lượng mỗi chiều.

Giá vàng trong nước phục hồi theo đà tăng của thị trường quốc tế. Theo đó, sau phiên giảm mạnh, giá vàng thế giới hiện giao dịch tại 4.436 USD/ounce, tương ứng tăng 50 USD so với trước đó.

Trong tuần này, giá vàng liên tục trải qua các đợt biến động mạnh. Có thời điểm vàng tăng dựng đứng 360 USD rồi lại rớt một mạch từ vùng 4.500 USD/ounce xuống vùng 4.100 USD/ounce, trong bối cảnh tình hình chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Các ngày sau đó, vàng thế giới giằng co quanh vùng 4.400-4.500 USD/ounce để hướng tới các mốc quan trọng 4.600 USD, 4.800 USD và 5.000 USD, tuy nhiên đà phục hồi không kéo dài lâu khi giá kim loại quý một lần nữa giảm xuống dưới mốc 4.400 USD. Như vậy, giá vàng đã giảm khoảng 15% kể từ khi xung đột Mỹ - Israel với Iran bắt đầu vào ngày 28/2.

Đà giảm mạnh của vàng cũng đến từ việc đồng USD nhích lên, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Mặt hàng vàng miếng SJC được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định vàng chịu áp lực từ lo ngại về lãi suất và lạm phát cao hơn. “Nếu xung đột tiếp diễn, giá vàng có thể giảm xuống dưới 4.000 USD, trong khi một lệnh ngừng bắn và kỳ vọng cắt giảm lãi suất trở lại có thể đẩy giá lên gần 5.000 USD”, ông Jim Wyckoff nói.

“Các biến động mang tính đầu cơ trong những quý gần đây đã làm suy giảm khả năng của vàng trong việc đóng vai trò tài sản trú ẩn an toàn, ít nhất là trong ngắn hạn. Nhu cầu thanh khoản đã thúc đẩy việc bán kim loại này trong những tuần đầu của xung đột”, các nhà phân tích tại Intesa Sanpaolo cho biết trong một báo cáo.

Ở diễn biến khác, dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tăng nhẹ trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định và tạo điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong khi theo dõi rủi ro lạm phát liên quan đến chiến sự.

Tổng thể, giá vàng đang chịu áp lực từ nhiều yếu tố như chính sách tiền tệ thắt chặt, đồng USD mạnh, lợi suất tăng và rủi ro địa chính trị phức tạp. Trong ngắn hạn, chuyên gia cho rằng thị trường kim loại quý nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh khi các yếu tố này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt.