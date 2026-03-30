Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 23/3 đến 28/3, các doanh nghiệp lớn trong nước niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 169,8-172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tuần trước mở cửa ở mức 166-169 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá thấp nhất vàng miếng ghi nhận là 159-162 triệu đồng/lượng (mua - bán) và mức cao nhất là 171,7-174,7 triệu đồng/lượng (mua - bán).

So với mức đỉnh 187,9-190,9 triệu đồng/lượng (mua - bán) từng thiết lập, giá vàng miếng hiện đã giảm 18,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá vàng thế giới mở tuần trước quanh 4.507 USD/ounce nhưng nhanh chóng lao dốc về gần 4.130 USD/ounce trước khi bật tăng lại vùng 4.460-4.487 USD/ounce. Sau khi kiểm tra hỗ trợ 4.300 USD/ounce, giá đi ngang trong biên độ hẹp 4.350-4.440 USD/ounce.

Đến giữa tuần, vàng tăng vọt lên trên 4.600 USD/ounce rồi lại điều chỉnh về khoảng 4.360 USD/ounce. Cuối tuần, giá phục hồi mạnh lần nữa, chạm đỉnh gần 4.556 USD/ounce, tuy nhiên kết thúc tuần giao dịch vẫn ở dưới mốc 4.493 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 142,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước đắt hơn thế giới hơn 30 triệu đồng mỗi lượng.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại đơn vị chuyên về giao dịch tại Walsh Trading, cho rằng sự bất định xoay quanh xung đột tại Iran khiến việc dự đoán xu hướng thị trường trở nên rất khó khăn.

Ông nhận định đây là giai đoạn biến động mạnh và đôi khi những gì thị trường kỳ vọng lại không xảy ra. Theo ông, dù các yếu tố kỹ thuật vẫn đóng vai trò, nhưng thị trường không phản ứng như dự đoán khi căng thẳng gia tăng.

Ông cũng cho rằng các nhà giao dịch hiện có xu hướng phòng thủ hơn trước cuối tuần do rủi ro tin tức bất ngờ. Ông nhận định dòng tiền lớn đang quay trở lại thị trường vàng và mục tiêu dài hạn vẫn hướng tới mốc 5.000 USD/ounce, bởi phần lớn nhà đầu tư không mua vàng chỉ để kỳ vọng mức tăng nhỏ.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại sàn giao dịch FxPro, lại cho rằng giá vàng có thể giảm trở lại trong tuần tới. Ông nhận định mặc dù vàng kết thúc tuần với diễn biến tích cực, nhưng sự kết hợp giữa đồng USD mạnh và thị trường chứng khoán suy yếu đang tạo ra môi trường bất lợi cho kim loại này.

Michael Moor, nhà sáng lập đơn vị chuyên về phân tích dữ liệu thị trường Moor Analytics, cho rằng xu hướng vẫn là tăng nếu xét trên khung thời gian lớn, dù trong ngắn hạn đang tạm dừng. Ông cho rằng nếu thị trường duy trì được việc tăng giá đầu tuần, điều đó có thể tạo nền tảng cho một đợt đảo chiều tăng trong trung hạn.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cao cấp của Kitco, nhận định giá vàng và bạc đã ổn định hơn vào cuối tuần trước sau khi điều chỉnh tăng trở lại từ mức giảm của ngày thứ Năm. Ông cho rằng tuần giao dịch vừa qua khá biến động khi phe mua và phe bán giằng co giữa yếu tố hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn và áp lực tiêu cực từ lạm phát ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng và thương mại.

Về kỹ thuật, ông cho biết mục tiêu tiếp theo của phe mua là đưa giá vượt mốc kháng cự 4.750 USD/ounce, trong khi phe bán sẽ tìm cách kéo giá xuống dưới mức hỗ trợ 4.100 USD/ounce. Các mức kháng cự gần là 4.469 USD/ounce và 4.500 USD/ounce, trong khi các mức hỗ trợ gần là 4.369 USD/ounce và 4.300 USD/ounce.