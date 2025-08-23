Giá vàng thế giới tăng liên tục, giá vàng trong nước neo ở mức kỷ lục

Giá vàng trong nước neo cao

Kết phiên giao dịch ngày 21/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 124,4-125,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với trước đó. Đây là mức giá bán ra cao nhất từ trước đến nay của mặt hàng này và đã duy trì 3 phiên liên tiếp.

Chỉ tính từ đầu tháng 8 đến nay, vàng miếng đã 4 lần liên tiếp phá đỉnh, sau các mốc 124,4 triệu đồng/lượng tại ngày 8/8, 124,7 triệu đồng/lượng vào ngày 14/8 và 125,4 triệu đồng/lượng vào ngày 18/8.

Còn giá vàng nhẫn được niêm yết tại 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch quanh mốc 3.371 USD/ounce, tăng 34 USD so với trước đó, tương đương 107 triệu đồng/lượng khi được quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí.

Biên bản cuộc họp tháng 7 công bố trước của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy chỉ 2 thành viên hội đồng thống đốc là Michelle Bowman và Christopher Waller ủng hộ giảm lãi suất. Tháng trước, Fed giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại 4,25-4,5%.

Theo công cụ theo dõi lãi suất FedWatch Tool của CME, nhà đầu tư hiện dự báo khả năng Fed giảm lãi thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) trong tháng 9 là 83%. Ngân hàng Goldman Sachs cho rằng giá có thể lên 4.000 USD/ounce giữa năm sau, nhờ nhu cầu mạnh của các ngân hàng trung ương, các quỹ ETF và khả năng Mỹ suy thoái trong vòng 12 tháng tới là 30%.

Công ty nghiên cứu BMI thuộc Fitch Solutions mới đây đã điều chỉnh tăng dự báo giá vàng năm nay thêm 150 USD, lên mức 3.250 USD/ounce. BMI nhận định rằng giá vàng sẽ duy trì ở mức cao trong những tuần tới khi thị trường đang chuẩn bị cho đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9/2025.

Tuy nhiên, công ty này cũng tin rằng đà tăng của vàng sau đợt cắt giảm lãi suất sẽ bị hạn chế, vì phần lớn thông tin này đã được phản ánh vào giá.

Tỷ giá trung tâm lập kỷ lục mới

USD-Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 97,62 điểm, giảm 0,93% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước kết thúc tuần này niêm yết tỷ giá trung tâm tại 25.298 đồng, tăng 25 đồng so với phiên liền trước và tiếp tục xác lập mức kỷ lục mới. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng 963 đồng, tương đương mức tăng ròng 4%. Với biên độ dao động 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 24.033 đồng/USD và 26.562 đồng/USD.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá tại 26.242-26.562 đồng/USD (mua - bán). Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.230-26.562 đồng/USD (mua - bán). Giá bán USD tại các ngân hàng được niêm yết ở mức kịch trần.

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận giao dịch USD ở mức 26.510-26.580 đồng (mua - bán), giữ nguyên so với trước đó.