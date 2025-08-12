Giá vàng miếng quay đầu giảm, về dưới 124 triệu đồng/lượng

Giá vàng quay đầu giảm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 122,7-123,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán. Trước đó, giá bán vàng miếng lập đỉnh kỷ lục tại 124,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được niêm yết tại 116,9-119,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng trong nước giảm cùng chiều với quốc tế. Trên thế giới, giá vàng hôm nay (theo giờ Việt Nam) được giao dịch quanh mốc 3.342 USD/ounce, giảm 55 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 107 triệu đồng/lượng. So với mốc giá từ đầu năm, giá kim loại quý thế giới đã tăng 26%.

Giá vàng thế giới giảm mạnh (Ảnh: Hải Long).

Giá vàng bất ngờ giảm 1% khi thị trường tập trung vào cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Nga về xung đột tại Ukraine, cùng với dữ liệu lạm phát tháng 7 có thể mang lại thêm manh mối về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Căng thẳng địa chính trị liên quan đến xung đột tại Ukraine hạ nhiệt khiến giá vàng tiếp tục giảm, theo Matt Simpson, nhà phân tích cao cấp tại công ty dịch vụ tài chính City Index, cho biết.

Giá vàng thế giới giảm trái ngược với dự báo trước đó của nhiều chuyên gia rằng giá có thể tiếp tục tăng.

James Stanley, chiến lược gia thị trường tại đơn vị chuyên về giao dịch Forex.com, trước đó lạc quan với giá vàng. "Tôi không thấy có lý do nào để thay đổi. Giá từng lên 3.435 USD/ounce trong tháng 5, 6 và 7. Nhịp điều chỉnh sau đó đều nhỏ, đồng nghĩa lực mua vẫn lớn và có thể tạo ra bứt phá", ông nói. Ông chỉ ra ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 3.350 USD một ounce.

Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cảnh báo không nên quá tin tưởng vào khả năng giá tăng vọt trong tương lai. "Vàng đã mắc kẹt trong vùng giá hiện tại kể từ tháng 4 và cần bứt phá lên trên 3.450 USD/ounce thì mới thay đổi được", ông lý giải.

Tuần này, Mỹ sẽ công bố nhiều số liệu kinh tế quan trọng, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ và niềm tin tiêu dùng. Các báo cáo này đều có khả năng thay đổi dự báo lãi suất và hướng đi của kim loại quý.

Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ

USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 98,56 điểm, giảm tăng 0,39% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua công bố tỷ giá trung tâm tại 25.231 đồng, tăng 3 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.970 - 26.492 đồng.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá tại 26.010-26.400 đồng (mua - bán). Còn tại BIDV, giá USD sáng nay đạt 26.006-26.345 đồng (mua - bán). Như vậy, giá USD tại các ngân hàng thương mại hiện tăng hơn 3,3% so với hồi đầu năm.

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận giao dịch USD ở mức 26.420-26.480 đồng (mua - bán), giảm 20 đồng chiều mua và tăng 30 đồng chiều bán so với trước đó.