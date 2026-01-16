Giá vàng trong nước, thế giới quay đầu giảm

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Trước đó, mức giá kỷ lục của mặt hàng này là 161,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đầu năm, vàng miếng SJC được doanh nghiệp niêm yết tại 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, đến hiện tại, dù không còn neo ở vùng giá kỷ lục, kim loại này vẫn tăng 10 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với thời điểm đầu năm.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.615 USD/ounce, giảm 12 USD so với trước đó. Dù giảm giá song đây vẫn đang là vùng giá cao nhất của kim loại quý này.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá vàng thế giới đang dao động quanh vùng kỷ lục trên 4.600 USD/ounce, trong bối cảnh các yếu tố hỗ trợ vẫn chiếm ưu thế, từ căng thẳng địa chính trị cho tới lo ngại về lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Diễn biến này tiếp tục tạo lực đỡ cho giá vàng trong ngắn hạn, dù áp lực điều chỉnh đang dần xuất hiện khi thị trường bước vào giai đoạn nhạy cảm của chu kỳ kinh tế.

Theo các chuyên gia, thị trường vàng hiện được định hình bởi hai kênh chủ đạo là giao ngay và hợp đồng tương lai. Trong đó, hợp đồng vàng giao tháng 12 đang thu hút dòng tiền lớn nhất trên Sở Giao dịch hàng hóa Chicago (CME), phản ánh nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng của giới đầu tư khi bước vào thời điểm chốt sổ cuối năm.

Những bất ổn toàn cầu tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy giá kim loại quý. Các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Iran, cùng với các động thái chính trị tại Venezuela và sức ép gia tăng nhằm vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đang khiến tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn lan rộng trên thị trường.

Ông Peter Boockvar, nhà phân tích độc lập, nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến một làn sóng lạm phát mạnh trong nhóm kim loại, buộc Chủ tịch Fed tiếp theo sẽ phải đối mặt với những lựa chọn chính sách vô cùng khó khăn”. Theo ông, trong bối cảnh lạm phát chi phí chưa được kiểm soát triệt để, vàng vẫn là kênh phòng thủ hiệu quả đối với dòng vốn.

Tuy nhiên, nhóm chiến lược gia của Citigroup do ông Kenny Hu dẫn dắt, cảnh báo rằng, khi căng thẳng địa chính trị dịu xuống và các chính sách thương mại dần trở nên rõ ràng hơn, nhu cầu trú ẩn có thể suy yếu, mở ra khả năng điều chỉnh mạnh vào nửa cuối năm.

“Vàng có thể là kim loại chịu áp lực giảm đầu tiên khi rủi ro toàn cầu hạ nhiệt”, Citigroup lưu ý. Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng những nhịp điều chỉnh sâu, nếu xuất hiện, nhiều khả năng sẽ thu hút lực mua mới từ các nhà đầu tư dài hạn, khi các yếu tố nền tảng như lạm phát và bất ổn tài chính toàn cầu vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Theo các nhà phân tích của HSBC, rủi ro địa chính trị gia tăng cùng gánh nặng nợ công leo thang có thể đẩy giá vàng lên tới mức 5.050 USD/ounce trong nửa đầu năm nay, tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh mạnh hơn trong nửa cuối năm.

Còn theo các nhà phân tích của Ngân hàng Citi, giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce trong quý I, trong khi bạc có thể chạm ngưỡng 100 USD/ounce. Các chiến lược gia viện dẫn “rủi ro địa chính trị gia tăng, tình trạng thiếu hụt kéo dài trên thị trường vật chất và những bất ổn mới liên quan đến tính độc lập của Fed” là những yếu tố đứng sau quyết định nâng dự báo.