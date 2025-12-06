Trong báo cáo Triển vọng Vàng 2026 vừa công bố, WGC nhận định thị trường đang đứng trước "điều kiện đặc biệt thuận lợi" để tiếp tục phá vỡ các kỷ lục. Dự báo lạc quan này được đưa ra trên nền tảng một năm giao dịch lịch sử, khi giá vàng thế giới tăng tới 60%, xô đổ kỷ lục cũ với 50 lần lập đỉnh mới. Mức giá cao nhất mọi thời đại được thiết lập ở 4.381 USD/ounce và hiện giao dịch ổn định quanh vùng 4.200 USD.

Theo WGC, đà tăng giá của vàng trong năm tới sẽ được thúc đẩy bởi sự cộng hưởng của nhiều yếu tố vĩ mô: Chính sách thuế mới của Mỹ, lợi suất trái phiếu chính phủ giảm và đặc biệt là bất ổn địa chính trị toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những yếu tố này kích thích mạnh mẽ nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn của nhà đầu tư cũng như lực mua gom bền bỉ của các ngân hàng Trung ương.

Đáng chú ý, dòng tiền đầu tư thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đang trở lại mạnh mẽ. Dữ liệu cho thấy trong năm 2025, các quỹ ETF vàng toàn cầu đã hút ròng 77 tỷ USD, bổ sung hơn 700 tấn vàng vào kho dự trữ.

WGC nhấn mạnh, tổng lượng mua vào này mới chỉ bằng một nửa so với các chu kỳ tăng giá trước đây. Điều này hàm ý dư địa để dòng tiền tiếp tục đổ vào vàng vẫn còn rất lớn, tạo đà cho giá bứt phá.

Giá vàng thế giới dự báo tăng 30% trong năm 2026 (Ảnh: DT).

Ở chiều ngược lại, WGC cũng đưa ra kịch bản thận trọng với khả năng giá vàng điều chỉnh giảm 5-20%. Rủi ro lớn nhất đến từ việc chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump thành công, kích thích kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt dự báo.

Nếu lạm phát tăng tốc buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao, đồng USD sẽ mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng, khiến nhà đầu tư rút vốn khỏi vàng để tìm đến các tài sản rủi ro hoặc sinh lời cao hơn. Bên cạnh đó, nếu các điểm nóng xung đột địa chính trị hạ nhiệt, tâm lý phòng thủ - vốn là động lực chính của đà tăng giá từ năm 2022 - cũng sẽ suy yếu.

Tuy nhiên, WGC khẳng định ngay cả khi giá điều chỉnh, lực mua từ các nhà đầu tư dài hạn và nhu cầu tiêu dùng thực tế sẽ là "chốt chặn" quan trọng, giúp kim loại quý hạn chế đà giảm sâu.