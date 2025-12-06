Áp lực lạm phát, giá vàng và bất động sản neo cao

Sáng 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 với chương trình thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Theo chương trình, phiên họp sẽ thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Chính phủ cũng sẽ cho ý kiến về công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 11 cũng như tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định về chính sách tạm cư để xử lý khó khăn, vướng mắc khi Nhà nước thu hồi đất; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 12 và thời gian tới, cũng được các thành viên Chính phủ bàn thảo trong cuộc họp thường kỳ tháng 11.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại bối cảnh tình hình và những điểm nổi bật trong tháng 11. Ông đồng thời đánh giá tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức. Nổi bật là cạnh tranh chiến lược tiếp tục gay gắt; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu chậm lại, lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt hơn nhưng rủi ro tăng cao…

Trong tháng 11, Thủ tướng cho biết có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước diễn ra, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 14 và kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Cả nước cũng đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025; triển khai các Nghị quyết chiến lược, trụ cột của Bộ Chính trị; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai, bão lũ liên tiếp, kéo dài…

Dù bối cảnh nhiều khó khăn, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các động lực tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý nền kinh tế phải đối diện thách thức, nổi bật là áp lực lớn về lạm phát, tỷ giá, tác động từ bên ngoài khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất lớn.

Trong khi đó, giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực khó khăn; giá vàng, giá bất động sản neo cao; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn bất cập, nhất là bố trí nhân lực, hạ tầng công nghệ.

Đặc biệt, theo Thủ tướng, bão lũ, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng tới đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương; những kết quả nổi bật của tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng, các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm.

Lãnh đạo Chính phủ cũng muốn nghe ý kiến đánh giá về bối cảnh tình hình thời gian tới, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là các giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, các đại biểu cần làm rõ những điểm cần lưu ý trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết Phiên họp và Nghị quyết 01 năm 2026 của Chính phủ.