Giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt

Giá vàng nhẫn phục hồi nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 82,5-84,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng. Vàng miếng SJC về dưới vùng giá 85 triệu đồng/lượng ở chiều bán từ hôm 10/10, khi kim loại quý quốc tế giảm 6 phiên liên tiếp.

Vàng nhẫn tròn trơn được niêm yết tại 81,5-82,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên chiều mua và tăng 100.000 đồng chiều bán trong phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hôm nay đạt 2.659 USD/ounce, tăng 30 USD so với trước đó và ghi nhận phiên tăng giá thứ 2 sau 6 phiên giảm. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, vàng thế giới tương đương 79 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế dao động 3,5-5,5 triệu đồng mỗi lượng, tùy thời điểm.

Vàng thế giới tăng trong bối cảnh các nhà giao dịch đón nhận số liệu quan trọng của Mỹ. Dữ liệu mới nhất đã giúp giới đầu tư phần nào dự đoán được đường hướng chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay.

Cụ thể, CPI tháng 9 của Mỹ nhích 0,2% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các mức tăng này đều cao hơn so với dự báo mà giới phân tích đưa ra trước đó trong cuộc khảo sát của Dow Jones, tương ứng là 0,1% và 2,3%. Dù vậy, lạm phát trong tháng 9 vẫn ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021.

Trong một báo cáo riêng được công bố cùng ngày, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ trong tuần cũng tăng lên 258.000, cao hơn mức dự báo 230.000.

Giá vàng miếng về dưới 85 triệu đồng/lượng (Ảnh: Thành Đông).

Giám đốc điều hành Alex Ebkarian của Allegiance Gold đánh giá, báo cáo CPI cho thấy lạm phát đang giảm còn báo cáo việc làm cho thấy thị trường lao động suy yếu. Những số liệu này khiến giới đầu tư chắc chắn Fed đang đi đúng hướng và điều đó đã hỗ trợ vàng.

Ông Ebkarian cho biết thêm: "Vài ngày trước đó, đà tăng của giá vàng đã giảm. Do đó, kim loại quý này đang ở vị thế tốt để tăng trở lại". Ông cho rằng, các sự kiện địa chính trị cùng nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương sẽ là chất xúc tác tích cực cho vàng.

Còn theo dự báo trước đó của Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu Ngân hàng UOB, vàng có thể đối diện với các đợt điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ngân hàng này dự báo kịch bản giá vàng sẽ thiết lập các mức kỷ lục mới, lên 2.700 USD/ounce trong quý IV/2024 và đạt 2.800 USD/ounce vào đầu năm sau. Thậm chí, giá vàng thế giới có thể chậm ngưỡng 3.000 USD/ounce vào quý III/2025.

Các nhà giao dịch đang đặt cược 85% vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25) tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 7/11 và 15% vào khả năng không có sự thay đổi nào về lãi suất, theo công cụ FedWatch.

Đồng bạc xanh giảm nhẹ

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 102,8 điểm, giảm 0,14% so với trước đó trước sự đi lên của vàng.

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.175 đồng, tăng 3 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 22.968-25.373 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.630-25.020 đồng (mua - bán), giảm 10 đồng ở cả chiều mua và bán so với trước đó. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.610-25.020 đồng, giảm 60 đồng mỗi chiều.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.240-25.340 đồng (mua - bán), giảm 10 đồng so với trước đó. So với đầu tuần, giá USD tự do đã tăng 130 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.