Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng giảm

Giá vàng nhẫn, vàng miếng SJC cùng sụt giảm

Mở phiên sáng 10/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán, về mức 82,5-84,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán là 2 triệu đồng.

Sau nhiều ngày neo ở vùng kỷ lục, vàng nhẫn tròn trơn cũng giảm 200.000 đồng mỗi chiều, xuống còn 81,6-82,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Loại vàng 0,3-0,5 chỉ được bán ra với giá 83 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC được niêm yết tại 83-85 triệu đồng/lượng (mua - bán), vàng nhẫn được niêm yết tại 82,28-83,28 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn giảm cùng diễn biến thị trường quốc tế. Trên thế giới, giá vàng hôm nay đạt 2.607 USD/ounce, giảm tiếp 13,5 USD so với trước đó và ghi nhận 6 phiên giảm giá liên tiếp. Giá kim loại màu vàng ngày càng xa mốc đỉnh 2.685 USD/ounce xác lập phiên 26/9.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt chưa gồm thuế, phí vào khoảng 79 triệu đồng/lượng. Với mức này, giá vàng thế giới thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 6 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất từ nhiều tháng trở lại đây giữa hai mặt hàng vàng. Trong khi đó, giá vàng thế giới hấp hơn vàng nhẫn trong nước khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Sản phẩm vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Thị trường đi xuống do khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất mạnh tay ngày càng thấp, sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 9. Nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 254.000 việc làm mới, cao hơn nhiều so với dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm từ 4,2% trong tháng 8 về 4,1% trong tháng 9.

David Meger, Giám đốc Giao dịch Kim loại quý tại High Ridge Futures, nhận định giá vài ngày qua đi xuống do triển vọng Fed giảm lãi suất mạnh tay ngày càng mờ mịt. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng tăng, khiến vàng bớt hấp dẫn.

Theo công cụ theo dõi lãi suất CME FedWatch, thị trường đã loại trừ khả năng Fed giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (0,5%) trong phiên họp tháng 11 còn xác suất giảm 25 điểm cơ bản (0,25%) là 87%.

Dù vậy, nhiều định chế tài chính vẫn dự báo mốc 2.700 USD/ounce có khả năng sẽ đạt được trong năm nay hoặc đầu năm sau. Động lực chính cho đà tăng của kim loại quý là các đợt cắt giảm lãi suất của Fed cộng với các yếu tố hỗ trợ như bất ổn địa chính trị và lực mua vàng từ các ngân hàng trung ương.

USD-Index lên cao nhất 2 tháng

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện đạt 102,89 điểm, tăng 0,34% so với trước đó lên vùng giá cao nhất 2 tháng nay.

Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.172 đồng, tăng 5 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 22.965 đồng đến 25.370 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 24.640-25.030 đồng (mua - bán), tăng 5 đồng ở chiều mua và giảm 20 đồng ở chiều bán ra so với trước đó. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 24.670-25.080 đồng.

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh được giao dịch tại 25.250-25.350 đồng (mua - bán), giảm 10 đồng ở chiều mua. So với đầu tuần, giá USD tự do đã tăng 140 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.