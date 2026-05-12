Giá vàng thế giới bất ngờ "sập" mạnh

Trong phiên giao dịch ngày 12/5 (giờ Mỹ), giá vàng giao ngay giảm mạnh xuống chỉ còn 4.680 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý từng vọt lên 4.771 USD/ounce nhưng nhanh chóng đảo chiều và rơi trở lại vùng dưới 4.720 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng giảm xuống quanh mốc 4.700 USD/ounce.

Đà giảm của vàng diễn ra trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và thị trường kỳ vọng vào khả năng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là triển vọng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tiến trình ngừng bắn với Iran vẫn rất mong manh, sau khi Iran bác bỏ đề xuất chấm dứt xung đột từ phía Washington và tiếp tục giữ nguyên các yêu cầu mà ông Trump cho là “vô lý”, theo Reuters.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang dõi theo chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày của Tổng thống Donald Trump trong tuần này. Tại Bắc Kinh, ông Trump dự kiến sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về hàng loạt vấn đề quan trọng, bao gồm cả tình hình Trung Đông.

Giá vàng giảm mạnh (Ảnh: Trading view).

Ông Ilya Spivak, Giám đốc chiến lược vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định thị trường hiện đang chờ dữ liệu CPI của Mỹ được công bố trong ngày để tìm thêm tín hiệu về hướng đi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

“Chúng ta đang chứng kiến nhiều ngân hàng trung ương chuyển sang lập trường cứng rắn hơn đáng kể. Với Fed, điều đó đồng nghĩa khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay gần như không còn”, ông Spivak nhận định trong báo cáo.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho rằng thị trường biến động chủ yếu xuất phát từ lực mua bắt đáy của nhà đầu tư sau nhịp giảm sâu, đồng thời phản ánh xu hướng điều chỉnh vị thế trước thời điểm Mỹ công bố loạt dữ liệu lạm phát quan trọng.

Trong khi đó, BofA Global Research và Goldman Sachs cũng đồng loạt hạ kỳ vọng về số lần Fed giảm lãi suất trong năm nay, do lạm phát vẫn neo cao bởi giá năng lượng tăng mạnh và thị trường lao động Mỹ tiếp tục duy trì sức nóng.

Ở chiều ngược lại, giá dầu thế giới tiếp tục kéo dài đà tăng từ phiên trước. Giá năng lượng neo cao có nguy cơ khiến áp lực lạm phát gia tăng, qua đó buộc lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn. Dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi này.